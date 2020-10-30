Молодым семьям станет проще оформить соцвыплаты на покупку жилья

Молодые семьи смогут теперь обращаться за социальной выплатой на покупку или строительство жилья дистанционно через портал госуслуг, а не только лично.

Для подачи документов онлайн достаточно простой цифровой подписи одного из членов семьи. Это предусмотрено постановлением правительства, подписанным Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба правительства.

"Социальные выплаты на покупку или строительство жилья предоставляются семьям, в которых каждому из супругов ещё не исполнилось 35 лет, - объяснили в правительстве. - Наличие детей не обязательно. Кроме того, господдержку может получить одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий одного или нескольких детей. Главный критерий - семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий".

Размер выплаты составляет 30-35% стоимости жилья, добавили в кабинете министров. Получателю господдержки надо доказать, что он располагает достаточными доходами, чтоб погасить разницу или выплатить кредит. Деньги, предоставленные государством, можно использовать на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.