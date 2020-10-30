Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Алексей Дуэль 
09:45 30.10.2020

Молодым семьям станет проще оформить соцвыплаты на покупку жилья

Молодые семьи смогут теперь обращаться за социальной выплатой на покупку или строительство жилья дистанционно через портал госуслуг, а не только лично.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для подачи документов онлайн достаточно простой цифровой подписи одного из членов семьи. Это предусмотрено постановлением правительства, подписанным Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба правительства.

Фото: iStock
Россияне старше 60 лет предпочитают семью

"Социальные выплаты на покупку или строительство жилья предоставляются семьям, в которых каждому из супругов ещё не исполнилось 35 лет, - объяснили в правительстве. - Наличие детей не обязательно. Кроме того, господдержку может получить одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий одного или нескольких детей. Главный критерий - семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий".

Размер выплаты составляет 30-35% стоимости жилья, добавили в кабинете министров. Получателю господдержки надо доказать, что он располагает достаточными доходами, чтоб погасить разницу или выплатить кредит. Деньги, предоставленные государством, можно использовать на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

Сейчас читают

Недвижимость
28.10.2020

Цены на новостройки будут расти вместе с инфляцией

Цены на новостройки будут расти вместе с инфляцией

Рост цен на новостройки в ближайшие месяцы замедлится, считают эксперты. В следующем году цены продолжат рост, но он будет лишь незначительно превышать уровень инфляции, отметил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг

Недвижимость
28.10.2020

Названы регионы, где чаще всего берут льготную ипотеку

Названы регионы, где чаще всего берут льготную ипотеку

Лидером по количеству сделок с использованием льготной ипотеки стал Приволжский федеральный округ. На втором и третьем местах, по данным Росреестра, Северо-Западный и Центральный федеральные округа

Недвижимость
28.10.2020

Выписку из ЕГРН будут выдавать за несколько минут

Выписку из ЕГРН будут выдавать за несколько минут

Внедрение ФГИС ЕГРН позволит получать документы в Росреестре в ускоренном порядке, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. До сих пор получение выписки о правах занимало 3 дня