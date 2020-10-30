Лифт - не просто средство передвижения. Это неотъемлемая часть комфортной среды обитания, которая определяет концепцию современного жилья. Между тем российское лифтовое хозяйство во многом остается заложником стереотипов прошлого века. Наглядный пример - лифты с машинным отделением.

- Раньше для каждого лифта требовалось специальное помещение, чтобы разместить большой двигатель, редуктор, лебедку, пускатели. Но с тех пор технологии сильно изменились, оборудование стало компактным, энергоэффективным. Перепроектирование крыши здания под современные лифты обойдется застройщику примерно в 600 тысяч рублей. При этом на каждом устанавливаемом подъемнике он может сэкономить около 1,2 миллиона рублей - столько стоит машинное помещение, - утверждает член Совета СРО "Некоммерческое партнерство строителей Сибирского региона", президент группы компаний Sky Group Владимир Литвинов. - Тем не менее внедрение нового технологического решения идет крайне вяло. Особенно тревожит то, что его игнорируют при строительстве объектов, возводимых на бюджетные деньги. Почему возможность сэкономить миллионы рублей никого не интересует?

Еще один стереотип - скорость движения лифта должна быть не более одного метра в секунду. Эксперты установили, что высоту в 17 этажей лифт преодолевает за 1 минуту 16 секунд, а вниз опускается за 59 секунд. Это без остановок. И вот типичная ситуация: утро рабочего дня, десяткам людей практически одновременно нужно выйти из дома, а лифт все время занят или набит до отказа. Опоздания на работу, на учебу, на важную встречу для жильцов становятся нормой. А минуты, проведенные в лифте или в ожидании оного, складываются в дни, недели, месяцы... Неужели проектировщику невдомек, что современные лифты движутся со скоростью 1,75 метра в секунду и больше?

До сих пор даже в высотках устанавливают четырехместные пассажирские лифты. Маленькая прямоугольная кабина, ширина дверного проема - всего 650 миллиметров. В случае ЧП быстро эвакуироваться из такой кабины нельзя. А как быть тем, кто передвигается на инвалидной коляске? "Мы собирали за круглым столом застройщиков, риелторов и маломобильных граждан. И от людей с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь услышали просьбу: "Делайте пошире дверные проемы! Хотя бы 800 миллиметров, а лучше 900", - вспоминает Владимир Литвинов.

"Узких мест" в лифтовом хозяйстве хватает. Те же грузопассажирские лифты, рассчитанные на 630 килограммов. Это вчерашний день, грузоподъемность современных механизмов - тонна. Лифты застревают, людям приходится ждать аварийщиков в полной темноте - установите в кабине автономный блок питания освещения. И много чего еще можно сделать . "Лифт вообще "выпадает" при разработке основной части проектной документации. Условно говоря, под него просто оставляют место, которое заполняют в последнюю очередь", - отмечает Владимир Литвинов.

Лифт часто "выпадает" при разработке основной части проектной документации

По мнению экспертов, консерватизм застройщиков, проектировщиков, представителей заказчика на бюджетных объектах пора преодолевать. Морально устаревшие лифты становятся балластом - в том числе коммерческим. Сегодня люди готовы платить за качество, поэтому недвижимость с современными лифтами продаетcя лучше, это важный дополнительный стимул спроса на квартиры и офисы.