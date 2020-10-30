Москалькова: Государство уважительно относится к жертвам политических репрессий

30 октября - день памяти жертв политических репрессий. Государство сегодня уважительно относится к жертвам политических репрессий, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

По ее мнению, российское государство проявляет необходимую социальную ответственность в вопросе реабилитации жертв политических репрессий.

Мемориал "Стена скорби" на проспекте Сахарова - тому свидетельство.

- Сегодня уже идет речь о детях жертв политических репрессий, которым за 70 лет, - сказала она журналистам.

И приходится старательно заботиться о реализации их прав.

Татьяна Москалькова подчеркнула значимость сохранения памятного дня 30 октября.

- Каждый, у кого в сердце есть понимание важности покаяния государства и возвращения памяти о тех, кто пострадал от политических репрессий, может прийти и ударить в колокол, - сказала Москалькова, имея ввиду общественную акцию памяти жертв политических репрессий "Колокол памяти" уже несколько лет проходящую 30 октября у монумента "Стена скорби".

Татьяна Москалькова также отметила важность акции по реабилитации жертв политических репрессий в Крыму, напомнив, что после 2014 года в связи с указом президента РФ крымские татары были реабилитированы.

Справка

Дата 30 октября была официально объявлена Днем памяти жертв политических репрессий решением Верховного совета РСФСР 18 октября 1991 года. Она напоминает о событиях 30 октября 1974 года, когда политзаключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в Советском Союзе и провозгласили День политзаключенного в СССР.