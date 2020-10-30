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Рубрика: Экономика

Московская биржа готова торговать нефтью по отрицательным ценам

Текст: Сергей Тихонов
Со 2 ноября этого года на Московской бирже станет возможным торговать фьючерсными контрактами на нефть марки Brent по отрицательным ценам. Об этом сообщила пресс-служба Мосбиржи.

Механизм биржевой торговли с поддержкой отрицательных цен заработал здесь с 6 июля этого года, но охватывал только фьючерсы на природный газ и фьючерсы на нефть марки Light Sweet Crude Oil, к которой относится североамериканский сорт WTI.

Фото: iStock
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Поддержка отрицательных цен при торговле потребовалась после беспрецедентного падения котировок нефти WTI на Нью-Йоркской бирже. Цена контрактов WTI с поставкой в мае обрушилась до минус 37,63 доллара за баррель 20 апреля этого года. Причины произошедшего в том, что 21 апреля заканчивался срок, когда можно было торговать контрактами на поставку нефти WTI в мае. Все биржевые игроки, сохранившие такие контракты в ожидании более высоких цен на нефть, 20 апреля постарались от них поскорее избавиться, что и привело к впечатляющему обвалу котировок.

"Отрицательные цены на нефтяные фьючерсы - очень редкое явление", - говорит старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. - Это произошло всего один раз в истории. Чтобы это повторилось, нужно совпадение нескольких факторов - резкое падение спроса на физическую нефть, переизбыток предложения, высокая степень загруженности нефтехранилищ. Надо ли говорить, что такое стечение обстоятельств крайне маловероятно, особенно учитывая, что с начала коронакризиса производители нефти стали более эффективно координировать действия.

С фьючерсами на Brent отрицательные цены еще менее вероятны. В первую очередь потому, что контракты на Brent закрываются деньгами - против физической поставки нефти в случае с WTI, подчеркнул Бирюков.

Фото: iStock
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Последнее очень важно. Торговля фьючерсами WTI предполагает поставку нефти, и резервирование места под купленный объем. Именно эта привязка к реальной нефти привела к обвалу котировок, поскольку хранилища были заполнены. Фьючерсы Brent подразумевают не физическую поставку нефти, а только расчеты между сторонами, исходя из цены контракта. Фактически биржевая торговля Brent - спекулятивный инструмент. Cтатистика о реальном положении дел на рынке нефти для контрактов Brent - лишь определенный информационный фон. Весьма показательный факт, что с этого года в составе эталонного сорта Brent больше нет нефти с одноименного месторождения, которое банально оказалось выработано.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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