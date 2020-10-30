На севере Красноярского края оторвалась льдина с рыбаками

На Таймыре в заливе Хатангский оторвалась льдина с тремя рыбаками, сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

ЧП произошло в 38 километрах ниже по течению в сторону моря Лаптевых, близ поселка Сындасско. Трое рыбаков вышли на лед, он не выдержал и оторвался. Одному из мужчин удалось вернуться на берег, где он вызвал помощь.

- Спасать рыбаков отправились сотрудники МЧС и МВД, а также медики из Хатанги. К месту происшествия, до которого более 250 километров, их доставил вертолет Ми-8. Людей благополучно удалось снять со льдины. Медицинская помощь им не потребовалась, после осмотра их отпустили домой, - рассказали в краевом МЧС.