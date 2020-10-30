Ноябрь. Вступает в силу

1 ноября электронное извещение о ДТП можно оформить в любом регионе, где бы ни произошла авария. Для этого необходимо, чтобы оба участника были зарегистрированы на портале госуслуг и хотя бы у одного из них было установлено на смартфоне приложение "Помощник ОСАГО". При этом при отказе от фотофиксации автовладелец может рассчитывать на возмещение только в пределах 100 тысяч рублей.