Ноябрь. Вступает в силу

1 ноября электронное извещение о ДТП можно оформить в любом регионе, где бы ни произошла авария. Для этого необходимо, чтобы оба участника были зарегистрированы на портале госуслуг и хотя бы у одного из них было установлено на смартфоне приложение "Помощник ОСАГО". При этом при отказе от фотофиксации автовладелец может рассчитывать на возмещение только в пределах 100 тысяч рублей.
Тахографы появятся на частных грузовиках
Эти приборы позволяют регистрировать скорость и режим труда и отдыха водителей. Тем самым обеспечивается безопасность движения.
Транспортные средства оснащают тахографами в соответствии с приказом Минтранса, который был принят еще в 2013 году. Сначала оснастить тахографами грузовые автомобили должны были индивидуальные предприниматели и юрлица. Физические лица, то есть те, кто работает без регистрации ИП, первоначально должны были установить тахографы на любые грузовики массой более 3,5 тонны к 1 ноября 2019 года. Однако затем этот срок перенесли.
В Минтрансе пояснили, что процесс разбили на этапы, чтобы перевозчики успели закупить оборудование и не сталкивались с очередями в мастерских. Например, до 1 марта 2020 года физлица должны были установить тахографы на грузовики массой более 12 тонн, экологический класс которых не определен.
Добытчики избежали штрафов
Приказ минприроды об этом был опубликован 14 июля 2020 года. Согласно нему, до 1 декабря этого года компании, добывающие углеводородное сырье, обязаны были отправить в Роснедра письменные уведомления. В них должны быть указаны сроки начала и уровень уменьшения объемов добычи, а также обязательства пользователя недр по недопущению снижения количества технологически извлекаемых запасов углеводородного сырья по каждому месторождению.
Решение предоставить в этом году возможность нефтегазовым компаниям избежать штрафов за невыполнение нормативов добычи связано с падением спроса на энергоресурсы в мире из-за карантинных ограничений в пандемию. Кроме того, участие России в сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти вынудило отечественные компании искусственно снижать производство. Суммарно в мае - июле - на 2,5 млн баррелей в сутки, с августа и до конца года - на 2 млн баррелей в сутки.
В действующем законодательстве уровни добычи нефти и газа на месторождении закрепляются в техническом проекте, согласованном пользователем недр с комиссией при Роснедрах. Допускаются отклонения фактической годовой добычи от проектных значений с 7,5 до 50%.
Чем больше месторождение, тем меньшее отклонение возможно. Например, при проектном уровне нефтедобычи 15-20 млн тонн в год отклонение от плана может составлять до 15%, а при добыче от 100 тысяч до 1 млн тонн - 27%.
Пробирная палата будет собирать пошлины за оборот драгоценностей
Государственные пошлины платят производители за процедуры опробования и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, а также за проведение анализа материалов, содержащих драгоценные металлы.
Эта традиция сохраняется со времен Петра I, рассказал "Российской газете" генеральный директор ассоциации "Гильдия ювелиров России" Эдуард Уткин.
"Абсолютно все ювелирные изделия, произведенные в России, проходят пробирный контроль. Если на кольце или браслете стоит 585-я проба, это означает, что содержание золота составляет 58,5 процента, и это подтверждено пробой", - объясняет он.
Не во всех странах есть такие процедуры. Например, они действуют в Швейцарии и Великобритании, но не приняты в США, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и во многих европейских странах.
В России отмена опробования и клеймения могла бы привести к ухудшению качества изделий - уменьшению процентного содержания золота в них, считает Эдуард Уткин.
Маркировка сигарет и шин становится обязательной
Кроме того, 30 ноября истекает срок, в течение которого производители и импортеры фотокамер (кроме кинокамер и цифровой техники), фотовспышек и ламп-вспышек обязаны домаркировать и внести в систему "Честный знак" продукцию, произведенную или ввезенную в РФ до 1 октября 2020 года. До 1 ноября 2020 года должны быть промаркированы фототовары, ввезенные в РФ после 1 октября 2020 года, но купленные до этой даты.
"Участникам оборота необходимо зарегистрировать товарные остатки по упрощенной схеме, заказать коды, распечатать их на этикетках и наклеить на товар. Это сделано для более комфортного вхождения ретейлеров в маркировку", - сообщили в ЦРПТ. Сейчас в "Честном знаке" зарегистрировано около 850 участников оборота фототоваров.
Кроме того, с 30 ноября должна окончательно исчезнуть немаркированная табачная продукция. С 1 июля в России вступил в силу запрет на оборот немаркированных сигарет, но не все дистрибуторы и магазины успели распродать немаркированные остатки, произведенные до 1 июля 2019 года (с этой даты нанесение кодов на сигареты стало обязательным при их производстве). В итоге маркировку остатков было решено упростить.
"По экспертным оценкам, к моменту вступления в силу обязательной маркировки участники оборота не успели распродать около 50 млн пачек сигарет без маркировки. Оператор, конечно, заинтересован, чтобы добросовестные компании не несли финансовые потери, поэтому поддержал маркировку остатков, - объясняет руководитель товарной группы "Табак" ЦРПТ Ян Витров. - Времени для маркировки сигарет - до 1 декабря 2020 года - должно хватить всем. Те, у кого на балансе находятся немаркированные сигареты, уже работают в "Честном знаке", поэтому процесс должен быть быстрым. Компании смогут распечатать коды на стикерах и наклеить на пачки прямо на складах". По данным на 23 октября, в "Честном знаке" зарегистрировано около 107 тысяч участников оборота табачной продукции.
На законных основаниях
Агрегаторы товаров и услуг обязаны принимать карты
С 1 ноября агрегаторы обязаны принимать от покупателей платежи по карте "Мир", если они принимают наличные от клиентов, то есть если на сайте агрегатора можно совершить покупку. Это коснется только агрегаторов с оборотом 40 млн рублей за предшествовавший год, но порог выручки, после которого любой продавец обязан дать покупателю возможность платить картой, вскоре будет снижен в два раза. С 1 марта 2021 года порог опустят до 30 млн руб., с 1 июля - до 20 млн руб. Хотя закон говорит только о картах "Мир", подключение эквайринга обычно подразумевает прием карт всех основных платежных систем.
Заработают новые правила установки требований к бизнесу
Обязательные требования к бизнесу будут пересмотрены - с 1 ноября 2020 года вступает в силу новый закон, определяющий правовые и организационные основы применений и оценки таких требований. Документ принят в рамках "регуляторной гильотины". Срок действия нормативного акта, содержащего обязательные требования, не должен превышать 6 лет со дня его вступления в силу. По результатам оценки указанный срок может быть продлен, но не более чем на шесть лет.
Завершается подача заявлений о налоговых послаблениях
30 ноября завершится срок подачи заявлений об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов для малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Послабления предоставлялись в рамках поддержки наиболее пострадавшего из-за пандемии бизнеса. Правительство упрощало порядок предоставления организациям отсрочек и рассрочек по уплате налогов и страховых взносов на срок до года в зависимости от объема снижения доходов налогоплательщика и без начисления процентов на сумму задолженности. Для налогоплательщиков, включенных в Единый реестр субъектов МСП, дополнительно предусматривалось продление сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов на срок от трех до шести месяцев. Сбор сведений о поддержке субъектов МСП за 2019 год и с января по 1 октября 2020 года завершится 4 ноября 2020 года.
Электронный документооборот ждет новых участников
30 ноября заканчивается прием заявлений компаний об участии в эксперименте по ведению электронного кадрового документооборота. По данным минтруда, перевести всю работу с документами в онлайн решились 155 организаций с 0,5 млн сотрудников. "Участие в эксперименте как для работодателей, так и для работников не предусматривает никаких рисков, вести электронный кадровый документооборот можно как в собственных информационных системах, так и на портале "Работа в России" (такая возможность появилась 1 октября), - сообщили в минтруде. - Использование портала "Работа в России" бесплатно". Первые результаты эксперимента показали, что с переходом на электронный документооборот повысилась оперативность работы отделов кадров, перевод сотрудника на удаленную работу стал проще, улучшились показатели эффективности управления организаций, отметили в минтруде. Кроме того, в ведомстве полагают, что возрастет и уровень безопасности хранения персональных данных.
"В рамках экспериментального внедрения электронного кадрового документооборота также создан интерактивный сервис "Конструктор трудового договора", - добавили в минтруде. - Он обеспечит проведение автоматизированной проверки документов на соответствие требованиям Трудового кодекса". В ходе эксперимента уже были предложены и реализованы полезные инициативы. Созданы шаблоны типовых документов, персональные данные из профиля пользователя портала госуслуг теперь подгружаются в документы, созданные на портале "Работа в России", автоматически. По мере накопления опыта ведения электронного кадрового документооборота минтруд собирается подготовить серию законопроектов, которые позволят внедрить виртуальное кадровое дело в повседневную деятельность российских предприятий и организаций на постоянной основе.
Сбор данных о малом и среднем бизнесе подошел к концу
Сбор сведений о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за 2019 год и с января по 1 октября 2020 года завершится 4 ноября 2020 года. Сведения собирает Федеральная налоговая служба (ФНС) для формирования Единого реестра предприятий МСП. К формированию реестра ФНС приступила еще в начале октября. Органы власти, Корпорация "МСП", ее дочерние общества и другие организации инфраструктуры поддержки предоставляют сведения об оказанной малым и средним компаниям помощи. "В реестр уже переданы сведения о 117,5 тысячи фактов поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан", - рассказали "РГ" в пресс-службе ФНС. Второй этап - сбор сведений о поддержке, оказанной с 1 октября до 1 декабря 2020 года. Их можно подать, согласно закону, до 4 декабря. Сведения направляются в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, уточняют в ФНС. Отчитаться можно с помощью сервиса данного реестра, Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) или программного интерфейса для передачи сведений (API). Сам реестр будет запущен с 20 декабря 2020 года.
Аварию оформят без бумаг
До сих пор так оформлять мелкие ДТП можно было только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Татарстане.
Кроме того, оформить электронное извещение теперь можно будет, если машина зарегистрирована на юридическое лицо. До сих пор такая возможность была только у физических лиц. Электронное извещение можно теперь оформить в том числе и в случае, когда между участниками ДТП есть разногласия в обстоятельствах происшествия или в характере и перечне видимых повреждений. Упрощенное оформление аварии, без вызова ГИБДД, по европротоколу возможно, если в аварии пострадали только два автомобиля, оба водителя застрахованы по ОСАГО, не причинен ущерб третьим лицам, нет пострадавших. При оформлении пользователь вводит серию и номер полиса второго участника, после чего он будет проверен по информационной системе АИС ОСАГО и оба участника смогут убедиться в действительности своих полисов. То есть в том, что ответственность обоих водителей застрахована по ОСАГО.
Далее проводится проверка наличия у второго участника подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Затем необходимо ввести сведения о поврежденных элементах конструкции обоих автомобилей. После этого пользователь получает возможность выбрать вариант оформления ДТП: с фотофиксацией или без нее. Вариант оформления происшествия с фотофиксацией дает право на получение выплаты в пределах максимального лимита выплаты за причинение вреда имуществу по ОСАГО в размере 400 тысяч рублей. При отказе от фотофиксации автовладелец может рассчитывать на возмещение только в пределах 100 тысяч рублей.
Если у участников есть разногласия, то при оформлении электронного извещения о ДТП они должны поставить галочку в соответствующей графе. Но при этом пострадавший не сможет рассчитывать на выплату более 100 тысяч рублей. Если повреждения более серьезные, лучше вызывать ГИБДД.
Готовая форма извещения подписывается в приложении пользователем, оформлявшим аварию. Затем второму участнику из сервиса госуслуг поступает электронная форма извещения о ДТП, в которую уже внесены данные об участниках, а также заполненные первым водителем сведения о повреждениях автомобилей и обстоятельствах происшествия.
Для просмотра личного кабинета госуслуг мобильное приложение второму участнику не требуется, это делается в обычном интернет-браузере. Он проверяет содержание извещения и подписывает форму или, если у него есть несогласия, отклоняет ее. Если форма подписана, то она передается в базу Российского союза автостраховщиков, а на мобильное приложение приходит уведомление об успешном завершении оформления ДТП и его уникальный номер.
После оформления электронного извещения, никакие бумажные извещения никуда возить не надо. В страховую придется съездить только для того, чтобы предъявить машину на осмотр. А если у страховщика заключен договор с сервисом, то надо будет съездить только в сервис на дефектовку. А потом и на ремонт.
Бумажный паспорт машине больше не выдают
1 ноября вступает в силу постановление правительства, в соответствии с которым бумажные паспорта транспортных средств (ПТС) будут выдаваться только взамен утраченных, пришедших в негодность, а также при невозможности их дальнейшего использования из-за заполнения всех граф. Все остальные автовладельцы, купившие произведенные у нас или ввезенные к нам автомобили, на руки получать ПТС не будут. Он станет электронным и будет существовать только в сети Интернет. Единственное, что выдадут при покупке такого автомобиля, - выписку из электронного ПТС.
Примечательно, что Единая экономическая комиссия Евразийского экономического союза (ЕАЭС) снова оставила обязательное оформление электронных паспортов в качестве эксперимента для всех стран союза, кроме России. У России заднего хода уже нет, все готово к выдаче электронных паспортов. С момента начала работы системы оформлено уже более 1,3 млн электронных паспортов. Все машины благополучно поставлены на учет в ГИБДД.
Электронные паспорта на автомобили оформляют производители, если они в России, или импортеры - представительства компаний. Также предусмотрено оформление электронных паспортов испытательными лабораториями. Теми, которые проверяют автомобили и выдают заключения о возможности или невозможности внесения изменений в конструкцию. Таким образом, это может затруднить ввоз единичных машин из-за границы. Ведь тем, кто их пригоняет - для себя или на продажу, таможня оформлять электронный ПТС не будет. Им придется обращаться в испытательные лаборатории. Кстати, такая же сложность возникнет с автомобилями, которые поставляются к нам из стран ЕАЭС, раз они пока не оформляют электронные паспорта. Как будет решаться эта проблема, станет ясно уже в ноябре.
Впрочем, полностью от бумажных паспортов никто не отказывается. Автовладельцам не придется их менять. Это можно сделать исключительно по собственному желанию в тех же испытательных лабораториях. Бумажные паспорта ранее выпущенных в эксплуатацию машин продолжат действовать наравне с электронными. И в ГИБДД можно будет их получить в случае утраты такого бумажного паспорта. А электронный паспорт утратить невозможно.
Кстати, также с 1 ноября меняется внешний вид свидетельства о регистрации транспорта. Но не значительно. Из него уходят графы "мощность" и "объем" двигателя, а вместо них вписывается "Одобрение типа N" и "Экологический класс".