Объявлена программа по увековечиванию памяти репрессированных военачальников

Российское военно-историческое общество (РВИО) и Российское историческое общество (РИО) при поддержке Министерства обороны Российской Федерации приступают к реализации программы, направленной на увековечение памяти репрессированных и впоследствии реабилитированных советских военачальников и руководителей разведки. Об этом идет речь в совместном заявлении, с которым РВИО и РИО выступили в День памяти жертв политических репрессий.

"Период политических репрессий 1930-1950-х годов, обусловленный ожесточенной внутрипартийной борьбой, является одной из самых трагичных страниц в отечественной истории. От внесудебного преследования в то время не могли уберечь ни талант, ни искренний патриотизм, ни прежние заслуги перед Родиной, - говорится в нем. - Это отчетливо прослеживается и на примере судеб представителей высшего командно-начальствующего состава Красной Армии, руководителей политической и военной разведки СССР, которые, зачастую в результате интриг, оказались в числе репрессированных".

Среди тех, кто попал под этот "каток", - маршал Советского Союза А.И. Егоров, Герой Советского Союза генерал-полковник Г.М. Штерн, дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант Я.В. Смушкевич, руководители и сотрудники советской внешней разведки А.Х.Артузов, Д.А. Быстролетов, Н.И. Эйтингон и Я.И. Серебрянский, а также многие другие офицеры и командиры. Даже добившись официальной реабилитации или будучи реабилитированными посмертно, они оказались на долгие годы вычеркнуты из памяти народа.

Историки призывают всех неравнодушных граждан нашей страны, дорожащих памятью героев Отечества, не оставаться в стороне от общественной дискуссии о конкретных формах этой работы по увековечению памяти репрессированных.