Очень старые смартфоны Samsung получили обновление. Почему его важно установить

Разработчики из Samsung выпустили обновление Android для смартфонов Galaxy S7 и Galaxy S7 edge, выпущенных в далеком феврале 2016 года.

Фото: Эльмира Аширова/РГ

Эти девайсы получили два глобальных апдейта Android, а затем получали несколько важных обновлений безопасности. Нынешнее обновление важно установить, поскольку оно заметно улучшает производительность смартфонов, пишет Sammobile со ссылкой на отзывы владельцев.

Пользователи отмечают, что устройства стали работать намного стабильнее и быстрее, а число возникающих при работе ошибок уменьшилось. При этом весит апдейт немного - около 70 мегабайт.

Напомним, что новые смартфоны Samsung будут получать три глобальных обновления Android вместо прежних двух.