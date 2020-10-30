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Очень старые смартфоны Samsung получили обновление. Почему его важно установить

Текст:   Антон Благовещенский
30.10.2020,  
14:28

Разработчики из Samsung выпустили обновление Android для смартфонов Galaxy S7 и Galaxy S7 edge, выпущенных в далеком феврале 2016 года.

Фото: Эльмира Аширова/РГ

Эти девайсы получили два глобальных апдейта Android, а затем получали несколько важных обновлений безопасности. Нынешнее обновление важно установить, поскольку оно заметно улучшает производительность смартфонов, пишет Sammobile со ссылкой на отзывы владельцев.

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Пользователи отмечают, что устройства стали работать намного стабильнее и быстрее, а число возникающих при работе ошибок уменьшилось. При этом весит апдейт немного - около 70 мегабайт.

Напомним, что новые смартфоны Samsung будут получать три глобальных обновления Android вместо прежних двух.

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