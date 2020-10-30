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30.10.2020 11:45

Опубликовано коммюнике пятого пленума ЦК КПК 19-го созыва

С 26 по 29 октября в Пекине прошел 5-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва. На пленуме заслушали и обсудили доклад о проделанной работе. С ним выступил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин по поручению Политбюро ЦК КПК, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

На пленуме также были одобрены рекомендации ЦК КПК относительно разработки 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021-2025 гг.) и перспективных целей на 2035 год. Си Цзиньпин сделал пояснения в отношении проекта этого документа.

Как отмечается в итоговом коммюнике, за 12 месяцев, прошедших с проведения 4-го пленума ЦК КПК 19-го созыва, экономический рост Китая превзошел ожидания, уровень жизни населения был обеспечен на должном уровне, а общая социальная обстановка оставалась стабильной.

К 2035 году экономическая и научно-техническая мощь Китая, а также комплексные возможности страны значительно возрастут. Совокупный объем экономики и среднедушевые доходы городского и сельского населения заметно увеличатся. Разница в различных аспектах жизни и доходах между жителями города и деревни сократится. Будут развиваться ключевые базовые технологии и модернизация системы государственного управления.

В коммюнике также предусматриваются главные цели "14-й пятилетки", а именно: экономическое развитие получит новые драйверы и возможности, внутренний рынок станет более мощным, экономическая структура продолжит оптимизацию, инновационная способность значительно повысится. Китай будет всесторонне углублять реформы, создавать систему социалистической рыночной экономики высокого уровня, уделять приоритетное внимание развитию сельского хозяйства и сельских районов, а также всесторонне способствовать подъему села, продвигать скоординированное региональное развитие и урбанизацию нового типа.

Китай будет и далее улучшать качество жизни народа и повышать уровень общественного строительства, наращивать усилия, направленные на процветание и развитие дела культуры и культурной индустрии в целом, а также укреплять мягкую силу страны по разным направлениям. Страна будет продвигать зеленое развитие и содействовать гармоничному сосуществованию человечества и природы, прилагать усилия к обеспечению развития и национальной безопасности, а также продолжать строить безопасный Китай на более высоком уровне.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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