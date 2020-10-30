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30.10.2020 11:39
Рубрика: Общество

В Силезии нашли обломки рухнувшего в 1919 году самолета с деньгами

Текст: Николай Грищенко
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

В польской Силезии группа археологов-энтузиастов исследовала место крушения германского самолета Zeppelin Staaken. Аэроплан потерпел катастрофу 4 августа 1919 года.

Фото: Николай Черкасов/ РГ
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Как сообщает издание First News, гигантский самолет, размером с "летающие крепости" Второй мировой войны, выполнял рейс из Бреслау в Каменец-Подольский. На борту находились пять человек во главе с лейтенантом Олерау и командующими украинской Галицкой армией - полковником Дмитрием Витовским и сотником Михаилом Чучманом. Самолет вез напечатанные боны для правительства западноукраинских националистов Евгения Петрушевича, а также серебряные и золотые монеты.

Во время полета около города Ратибор на борту аэроплана прогремел взрыв, самолет загорелся и упал. Прибывшая на место немецкая комиссия установила, что Zeppelin Staaken подбили зенитным огнем польские повстанцы, а затем, забрав тела погибших, уехала в Берлин.

Останки гигантского аэроплана остались в лесу. Спустя сто лет точное место крушения затерялось. Поэтому экспедиции пришлось обследовать около 70 гектаров леса.

Фото: wikipedia.org
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- В конце концов, на вершине небольшого холма мы нашли остатки расплавленного алюминия и так поняли, что находимся в нужном месте, - заявил изданию археолог Петр Конарский.

В итоге удалось найти пуговицу с русскими буквами и украинской символикой, а также пластины от масляного бака и компаса. Артефакты будут переданы в местный музей.

Справка "РГ"

Немецкий стратегический бомбардировщик-биплан Zeppelin Staaken был построен в 1916 году. Имел на вооружении четыре 7,92-мм пулемета Parabellum. Максимальная скорость 135 километров в час, высота - 4320 метров. Бомбовая нагрузка - 2000 килограммов. Дальность полета - 800 километров.

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