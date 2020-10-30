Отчеканенная в честь убийства Цезаря монета продана за 3,5 млн долларов

Золотая монета, отчеканенная Брутом в честь убийства Гая Юлия Цезаря, была продана на аукционе в Великобритании за 2,7 миллиона фунтов стерлингов (3,5 миллиона долларов США). Об этом сообщает организатор торгов, нумизматическая компания Roma Numismatics.

Монета была изготовлена в 42 году до нашей эры, через два года после убийства Цезаря, пишет РИА Новости. На одной стороне изображен профиль Брута, на другой - два кинжала и древнеримская шапочка пилос, которую давали рабам, получившим свободу. Внизу указана дата убийства Цезаря.

Сегодня в мире известно о 88 таких серебряных монетах и трех золотых, две из которых находятся в распоряжении Британского музея и Немецкого федерального банка.

Напомним, ранее в США была выставлена на торги самая дорогая монета в мире. Это редкий серебряный доллар 1794 года выпуска. Монета украшена профилем женщины-Свободы, стилизованным под греческих богинь, с распущенными волосами. Это был первый отчеканенный доллар, который, скорее всего, держал в руках президент США Джордж Вашингтон.