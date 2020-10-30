Отопительный сезон стартовал во всех регионах России. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров на совещании о ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению отопительного сезона.

Паспорта готовности к зиме получили 97,5% жилых домов, сообщил Егоров. Готовность котельных, теплосетей, водопроводных сетей и сетей водоотведения - более 99%. Запасы угля в местах хранения превышают нормы на 10,2%, других видов твердого топлива - на 10,5%. Жидкого топлива запасено на 5,9% больше нормы.

В то же время в некоторых муниципалитетах ситуация несколько хуже. Так, в Ивановской области паспорта готовности к зиме получили 76,2 % домов. При этом в Кинешме они оформлены только на 13% многоквартирных домов, в Вичуге - на 30%. В Кировской области, где общая готовность домов 86,9%, в Нолинском районе паспорта оформлены лишь на 7% домов, в Яранском на 10,5%, в Немском - на 10,6%.

В нескольких регионах, отчитавшихся о полной готовности к зиме, дома не проверялись госжилинспекцией, отмечают в Минстрое. Среди них Еврейская АО, Свердловская область и Якутия.