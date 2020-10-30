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Текст:   Анастасия Павлова 
23:12 29.10.2020
Российская газета - Спецвыпуск № 246(8300)

Уеду жить в Лондон

Пандемия только подстегнула интерес к зарубежному жилью

Интерес россиян ко второму жилью за рубежом в этом году, по данным консалтинговой компании Knight Frank, вырос на 20 процентов. "Соотечественники осознали, что в период кризиса приобрести привлекательные помещения можно с крупным дисконтом", - говорит вице-президент QBF Владимир Масленников.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Тоскане были скидки до 40 процентов от среднерыночной стоимости. Дисконты весной 2020 года можно было найти в Риме и Милане. В августе часть турецких застройщиков продавали квадратные метры на 10 процентов дешевле, чем в марте. В Испании и Болгарии появились предложения с дисконтом до 20-30 процентов от первоначальной стоимости.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Сроки оформления недвижимости сократили в несколько раз

По прогнозу аналитиков Savills, в премиальном сегменте в центральном Лондоне ожидается снижение стоимости на 2 процента по итогам 2020 года. Многие считают, что рынок недвижимости в британской столице достиг дна, таких цен не было последние 10 лет. Впрочем, падение временное. Уже в 2021 году цены начнут расти, а к 2024-му вырастут на 15 процентов, пишет Oxford Economic.

"Правительство Великобритании объявило о выдаче 3 миллионов британских паспортов жителям Гонконга. Они стремятся продать свою недвижимость на родине и перебраться в Лондон, якобы потому что испытывают давление со стороны официального Пекина. Уже сейчас британские агентства, которые устраивают детей в престижные школы, констатируют значительный прирост китайских клиентов. Они готовы платить любые деньги, чтобы дать ребенку британское образование. Ожидается, что наибольшим спросом в следующем году будут пользоваться дома и квартиры стоимостью до 1 миллиона фунтов", - говорит Сергей Печинин, управляющий партнер Realia Family Office (Великобритания).

А вот Германия - исключение. Здесь цены на жилье только растут, и сохранится тенденция до 2022 года. С июня 2019 года по июнь 2020 года недвижимость в Берлине подорожала на 7,4 процента. "Во-первых, это из-за недостатка предложения. Увеличивается количество разрешений на жилищное строительство, но этого по-прежнему мало, чтобы удовлетворить растущий спрос. Во-вторых, в 2019 году резко увеличился кредитный цикл", - пояснила Юлия Овчинникова, директор департамента продаж зарубежной недвижимости Savills в России. Спрос на жилье в немецкой столице поддерживается молодым населением и репутацией Берлина как европейского креативного медиацентра.

Ограниченное авиасообщение повлияло на объем сделок с зарубежной недвижимостью незначительно. Весь бизнес перешел в онлайн. К примеру, поисковики Zoopla и Rightmove отмечали рост запросов по поиску жилья в Великобритании на 50 процентов. Просматривали квартиры и дома по видеосвязи.

В Португалии самая доступная программа по получению золотой визы за инвестиции с перспективой получения паспорта через 5 лет

На многих рынках есть возможность проведения сделок без личного присутствия владельцев или покупателей, представителями по доверенности или через юристов. Например, в Испании купить недвижимость можно удаленно. "Нужно выбрать объект по виртуальному туру, зарезервировать его, подписать договор и отправиться в испанское консульство для получения налогового номера иностранца. Потом мы оформляем доверенность на открытие счета в Испании для осуществления сделки. Документы купли-продажи отправляют курьерской службой", - рассказывает Елена Мариничева, вице-президент Moscow Sotheby's International Realty.

Почему французы предпочитают вкладывать деньги в недвижимость

Нет проблем с покупкой онлайн на Кипре, в Греции и в Португалии. И даже во Франции можно купить недвижимость, не покидая России. "Было пару случаев, когда мы организовали онлайн-подписание документов по видео-конференц-связи в кабинете у нотариуса. Участвовали все стороны, и все было легко организовано со стороны правительства Франции", - рассказывает Тогрул Алиев из Paris Management Group.

Покупка недвижимости часто дает возможность получения ВНЖ или гражданства в другой стране. Кроме того, с появлением в нашей жизни "удаленки" многие хотят жить и работать в разных странах. Что здесь произошло нового? С 1 ноября отменяют программу кипрских паспортов. Это был самый легкий способ получения европейского паспорта. По оценкам экспертов, это приведет к увеличению спроса на паспорта стран Карибского бассейна - Сент-Китс и Невис, Барбадос. Они не дают права жить в ЕС и Великобритании, но можно свободно въехать туда.

Еще популярны паспорта Португалии. "В Португалии самая доступная программа по получению золотой визы за инвестиции и с перспективой получения паспорта через 5 лет. К нам хлынула волна заинтересованных клиентов", - рассказывает Олег Райлян из AmberStar Real Estate. По словам эксперта, в июне изменился срок, на который выдается виза. Раньше это был год, потом два года и снова два года. Сейчас визу выдают сразу на два года и затем два раза сроком на два года. Когда инвестор подает на гражданство через пять лет, он находится на середине третьего срока золотой визы, и у него нет необходимости просить ПМЖ.

"Самым интересным я бы назвал паспорт Болгарии, его стоимость значительно ниже других европейских паспортов, но он позволяет свободно проживать на территории ЕС и стран Шенгена", - говорит Сергей Печинин.

Эксперты считают, что в 2021 году цены на недвижимость за рубежом будут только расти. Россияне будут покупать еще больше квартир и домов в Европе. В зависимости от бюджета это будут Франция, Испания, Англия, Кипр и т.д. Связаны такие прогнозы с желанием инвестировать сбережения в еврозоне, вкладывая или в доходные объекты, или в качественную недвижимость, которой можно пользоваться самим. Например, при сдаче в аренду мини-квартирки во Франции в первый день анонса владелец получает 10-20 серьезных досье кандидатов. "Недвижимость очень быстро окупается", - говорит Тогрул Алиев.

Фото: Сергей Николаев
Предпочтения покупателей недвижимости изменились в пандемию

Цены на мировых рынках не зависят от спроса именно россиян. Единственным таким рынком в последние годы был Кипр. "И теперь на ценообразование здесь будет влиять отмена паспортной программы. Как именно, покажут ближайшие месяцы, когда станет понятно, отменена ли программа совсем или будет перезапущена с изменениями", - говорит Юлия Овчинникова.

Эксперты предупреждают: в последнее время во многих странах ужесточились процедуры проверки источника происхождения средств. Нужно быть готовым предоставить банку бумаги с доказательствами чистоты сбережений.

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