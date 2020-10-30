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Рубрика: Происшествия

Патрушев рассказал об усилении исламского и либерального экстремизма

Текст: Иван Егоров
Для вовлечения молодежи в противоправную деятельность представители радикальных исламских фундаменталистов активизировали работу по принятию ислама молодыми людьми из нетрадиционных для мусульманской культуры народностей России. Об этом на совещании по вопросам безопасности в ЦФО заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. При этом в особую группу риска, по его словам, входит молодежь из числа мигрантов, не принимающих социально-культурных устоев российского общества и являющихся носителями экстремистских убеждений религиозного характера.

Как отметил Патрушев, именно они составляют ресурсную базу для террористических и экстремистских организаций. Так по его данным, органами безопасности в 2019 году на территории Центральной Росси округа выявлено и нейтрализовано более 60 "спящих ячеек" таких организаций.

Патрушев призвать остановить информационный терроризм

Кроме того, как отметил секретарь СБ РФ, сохраняются тенденции вовлечения молодежи в деятельность нетрадиционных для России религиозных организаций, тоталитарных сект, исповедующих идеи неоязычества, оккультизма и сатанизма.

Рассказал Николай Патрушев и о деструктивных политических силах либерального толка, которые особое внимание уделяют наиболее образованным и перспективным молодым людям, обучающимся в престижных вузах.

Также, по его данным, предпринимают попытки укрепить свои позиции в России и зарубежные экстремистские объединения, среди которых запрещенные в Российской Федерации "Свидетели Иеговы" и "Международная церковь саентологии".

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Лидеры прозападной несистемной оппозиции также обладают ресурсом для массового вовлечения представителей молодого поколения в протестные выступления. Их возможности существенно повышаются в связи со значительным увеличением финансирования из-за рубежа российских НКО.

Происшествия Терроризм Антитеррор Президент Совет Безопасности Вербовка в террористические организации

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