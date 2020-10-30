Первый открытый чемпионат мира по тхэквондо в пхумсе стартует онлайн 5 ноября

Чемпионат мира по тхэквондо проводится в виртуальном режиме. Но обратите внимание, именно в свободном пхумсэ, где исключен контакт с соперником.

Недавно Всемирный Совет Тхэквондо "с великим сожалением, понимая все разочарование спортсменов и болельщиков, отменил несколько важных турниров, намеченных на конец этого года с тем, чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей". Даже мировое первенство в Дании не состоялось из-за пандемии. Кстати, и заседание Всемирного Совета, на котором принимались эти нелегкие решения, проходило в виртуальном формате.

Тогда-то руководители этого олимпийского вида спорта задумались над тем, как же поспорить с COVID-19. Выяснилось, что даже в период пандемии для спортсменов не все потеряно.

Вчера объявлено, что 5 ноября стартует первый в истории этого вида спорта чемпионат мира в относительно новом виде тхэквондо - пхумсе в виртуальном режиме. И если в мае за медали чемпионата мира в датском Хернинге могли бы побороться лишь спортсмены из мировой элиты, то теперь к ним присоединяться и настоящие, не обремененные титулами, любители.

Ведь в неконтактном пхумсе спортсменам вовсе не обязательно находиться вместе в каком-то огромном спортивном зале. Они могут демонстрировать свое искусство владения приемами даже дома. И, записав на видео собственное выступление, прислать его организаторам чемпионата.

Чтобы избежать гандикапа, чемпионат проведут в двух категориях. Первая - это тхэквондитсты, входящие в национальные сборные, а вторая - чистые любители, мужчины и женщины, самых разных возрастов аж до 65 лет плюс. А еще если в одной семье есть почитатели этого вида спорта, к примеру, отец, дочь и сын, они могут принять участие в так называемых "семейных состязаниях".

Оригинально начинание. Руководители мирового тхэквондо искренне заботятся о развитии этого вида спорта. Журналисты со всего мира регулярно получают пресс-релизы с новостями. На основании одного из них и стало известно о необычнейшем мировом первенстве.

Сложно сказать, последуют ли примеру тхэквондо другие виды спорта. Далеко не во всех есть такие возможности, их характер иной, подразумевающий контакт, командное соперничество. Но эпидемиологическая обстановка такова, что вынуждает искать новые возможности проведения соревнований.