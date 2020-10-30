Пять типов приложений, которые "убивают" смартфон

Не все приложения одинаково полезны. Особенно это касается недорогих смартфонов, которые пользователи пытаются "разгонять" с помощью разнообразных инструментов. Делать этого не нужно - лучше удалить такие приложения, а вместе с ними - и кое-какие еще.

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Вот пять типов приложений, которые "убивают" производительность смартфона.

1. Социальные сети, в особенности Facebook. Если вам не нужны уведомления о каждом лайке и комментарии, от них можно и нужно отказаться. Они потребляют много оперативной памяти (и занимают немало места в основном хранилище), очень активны в фоновом режиме, требуют множества разрешений и охотно "едят" мобильный трафик.

Вместо них можно использовать мобильные версии этих же соцсетей.

2. Приложения для "экономии" оперативной памяти. На самом деле, они сами сидят в оперативной памяти, систематически выкидывая оттуда фоновые приложения. При этом они расходуют заряд батареи даже в режиме ожидания, а удаление фоновых приложений не устраняет проблему - на их повторный запуск требуется гораздо больше энергии, чем на поддержание в неактивном состоянии.

3. Любые приложения для "очистки" памяти. Они почти всегда показывают рекламу (зачастую анимированную), расходуя мобильные данные, и создают дополнительную нагрузку на аккумулятор.

Все, что умеют такие приложения, можно делать вручную. Нужно лишь зайти в "Настройки - Хранилище - Данные" и нажать кнопку удаления кешированных данных. В настройках каждого приложения по отдельности можно удалить созданный им кеш.

4. Приложения для "экономии" заряда батареи. Их создатели обещают чудеса, но чудес не бывает - чтобы быть эффективными, такие приложения должны иметь root-доступ и взять под контроль работу всей системы. В лучшем случае они предупредят о чрезмерном расходе заряда аккумулятора, не забыв при этом сами попользоваться его ресурсами. Реально же сохранить заряд помогает режим Adaptive Battery, который есть почти во всех свежих версиях Android.

5. Приложения от производителя. Некоторые из них действительно не несут никакой полезной нагрузки - это могут быть, например, предустановленные приложения для бронирования отелей, какие-то игры, не очень удобные офисные инструменты. В лучшем случае они просто занимают место, в худшем - пользуются ресурсами смартфона и снижают заряд аккумулятора.

Удалить их зачастую нельзя, но можно "деактивировать". Это означает, что приложение не будет вновь запускаться при перезапуске смартфона и исчезнет из списка. Меньше всего таких приложений на устройствах с чистым Android на борту - это Google Pixel, Motorola, Nokia, OnePlus, некоторые модели Xiaomi.