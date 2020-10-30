У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Пять типов приложений, которые "убивают" смартфон

Текст:   Антон Благовещенский
30.10.2020,  
18:23
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Не все приложения одинаково полезны. Особенно это касается недорогих смартфонов, которые пользователи пытаются "разгонять" с помощью разнообразных инструментов. Делать этого не нужно - лучше удалить такие приложения, а вместе с ними - и кое-какие еще.

Фото: istock

Вот пять типов приложений, которые "убивают" производительность смартфона.

1. Социальные сети, в особенности Facebook. Если вам не нужны уведомления о каждом лайке и комментарии, от них можно и нужно отказаться. Они потребляют много оперативной памяти (и занимают немало места в основном хранилище), очень активны в фоновом режиме, требуют множества разрешений и охотно "едят" мобильный трафик.

Вместо них можно использовать мобильные версии этих же соцсетей.

2. Приложения для "экономии" оперативной памяти. На самом деле, они сами сидят в оперативной памяти, систематически выкидывая оттуда фоновые приложения. При этом они расходуют заряд батареи даже в режиме ожидания, а удаление фоновых приложений не устраняет проблему - на их повторный запуск требуется гораздо больше энергии, чем на поддержание в неактивном состоянии.

3. Любые приложения для "очистки" памяти. Они почти всегда показывают рекламу (зачастую анимированную), расходуя мобильные данные, и создают дополнительную нагрузку на аккумулятор.

Все, что умеют такие приложения, можно делать вручную. Нужно лишь зайти в "Настройки - Хранилище - Данные" и нажать кнопку удаления кешированных данных. В настройках каждого приложения по отдельности можно удалить созданный им кеш.

4. Приложения для "экономии" заряда батареи. Их создатели обещают чудеса, но чудес не бывает - чтобы быть эффективными, такие приложения должны иметь root-доступ и взять под контроль работу всей системы. В лучшем случае они предупредят о чрезмерном расходе заряда аккумулятора, не забыв при этом сами попользоваться его ресурсами. Реально же сохранить заряд помогает режим Adaptive Battery, который есть почти во всех свежих версиях Android.

5. Приложения от производителя. Некоторые из них действительно не несут никакой полезной нагрузки - это могут быть, например, предустановленные приложения для бронирования отелей, какие-то игры, не очень удобные офисные инструменты. В лучшем случае они просто занимают место, в худшем - пользуются ресурсами смартфона и снижают заряд аккумулятора.

Удалить их зачастую нельзя, но можно "деактивировать". Это означает, что приложение не будет вновь запускаться при перезапуске смартфона и исчезнет из списка. Меньше всего таких приложений на устройствах с чистым Android на борту - это Google Pixel, Motorola, Nokia, OnePlus, некоторые модели Xiaomi.

смартфоны
Фото: Скриншот игры FIFA 21
В Нидерландах игру FIFA приравняли к казино. EA нашли, чем ответить 13:46
Назван самый популярный китайский смартфон в России 29.10.2020
Опубликованы два новых трейлера мобильной версии League of Legends 28.10.2020
приложения
Фото: Epic Games Store
В Epic Games Store бесплатно отдают сразу две игры 29.10.2020
Apple поднимет цены в магазине App Store 27.10.2020
WhatsApp включит режим "вечного молчания" для любых чатов 05.10.2020
Android
В WhatsApp для Android добавили уникальную функцию 23.10.2020
Старый смартфон Samsung получил обновление Android. Почему его нужно установить 19.10.2020