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30.10.2020 14:27
Рубрика: Общество

Астрономы впервые обнаружили планету-изгоя размером с Землю или Марс

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Команде астрономов удалось засечь так называемую планету-сироту или планету-изгоя. Объект OGLE-2016-BLG-1928 нашли с помощью микролинзирования. Об этом сообщается в журнале Astrophysical Journal Letters.

Фото: iStock
Планета размером с Землю обнаружена в обитаемой зоне соседней звезды

Микролинзирование - событие, когда неяркая или невидимая обычно планета искажает свет объекта, например, звезды, которая оказываются поблизости. В этот раз ученых привлек свет звезды в созвездии Стрельца, тогда было зафиксировано самое короткое время микролинзирования - 41,5 мин. Это случилось в июне 2016 года. Ученые уверены, что обнаруженный объект находится именно в межзвездном пространстве и не привязан ни к одной звезде.

Эта находка доказывает возможность поиска других невидимых планет подобной массы, которые свободно плавают в космосе.

Все найденные ранее планеты-изгои были в несколько раз тяжелее Юпитера (а масса Юпитера в 318 раз больше массы Земли). Сейчас неясно, как часто объекты размером с Землю оказываются в межзвездном пространстве. Существующие инструменты просто-напросто не могут увидеть такие небольшие объекты за пределами Солнечной системы. При этом, как они там оказываются, тоже неясно до конца.

По одной из теорий, это планеты, которые выброшены за пределы систем из-за сложного гравитационного взаимодействия.

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