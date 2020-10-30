Подведены итоги международного конкурса "Ученые будущего"

На торжественной церемонии закрытия Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ подвели итоги конкурса "Ученые будущего". Это крупнейшее соревнование по научной проектной работе среди учеников 9-11 классов. Его цель - поддержка одаренных детей, развитие у школьников интереса к науке.

В этом году на конкурс было подано более 1000 заявок из более 10 стран и 57 регионов России. Среди победителей - школьники из Астраханской, Орловской, Омской, Свердловской, Новосибирской, Белгородской, Красноярской, Ульяновской, Пензенской областей, из Удмуртской республики, Краснодарского края, республики Крым и Москвы. Ребята показали свои таланты по 8 направлениям: от физики и математики до геологии и цифровых технологий.

Школьники с помощью своих разработок хотели предупредить пожары на открытом пространстве с помощью интеллектуальной системы. А еще - придумали, как применить холодную плазму при дезинфекции масок и респираторов, как эффективно обучаться математике с помощью цифровых платформ.

На закрытии фестиваля также были показаны работы победителей конкурса рисунков фестиваля "Мир науки глазами детей" и конкурса "Снимай науку".

Справка "РГ"

Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+ - крупнейший проект по популяризации науки в мире. Он проходит ежегодно с октября по ноябрь в 80 регионах России на более чем 400 площадках. Центральные события Всероссийского Фестиваля прошли в Москве 9-11 и 17-18 октября. "Российская газета" - партнер фестиваля.