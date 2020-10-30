Поезда "Таврия" пойдут по новому маршруту

Поезд Москва - Адлер на зимний период 2020-2121 гг. будет курсировать с середины декабря с периодичностью через день, сообщили в компании "Гранд Сервис Эксперсс".

Поезд будет следовать через Рязань, Мичуринск, Воронеж, Россошь, Ростов-на-Дону и Сочи. В составе поездов купейные и плацкартные вагоны. Время в пути составит 34 часа 45 минут, уточнили в компании.

Первый состав поезда "Таврия" № 169/170 отправится из Москвы с Казанского вокзала 13 декабря в 22:50 и прибудет в Адлер 15 декабря 9:35. Из Адлера 15 декабря в 20:00 и прибудет в Москву 17 декабря в 6:07.

Билеты на новые направления доступны на официальном сайте компании-перевозчика, в мобильном приложении "ГСЭ билеты", а также в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, в кассах и на сайтах агентов продаж.

Пассажиры смогут получить кэшбэк в размере 3% при оплате билетов на сумму от 4 760 рублей на сайте компании картой "Мир" до 30 ноября текущего года, добавили в компании.