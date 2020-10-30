Премьер-министр утвердил состав комиссии по развитию туризма

В состав правительственной комиссии по развитию туризма вошли министры, их заместители, депутаты и руководители регионов, а также представители общественных организаций. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Всего в комиссии 129 человек. Председателем назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заместителями - помощник президента Игорь Левитин и глава Ростуризма Зарина Догузова.

Среди участников комиссии - замглавы Минприроды Елена Панова, замминистра транспорта Александр Нерадько, замглавы Минстроя Дмитрий Волков, замминистра культуры Ольга Ярилова. От общественных организаций в состав комиссии вошли директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, президент Российского союза предприятий туриндустрии Андрей Игнатьев, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин, представитель Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Шпилько. Также в составе комиссии руководители всех регионов.

Правительственная комиссия была преобразована из координационного совета по развитию туризма в сентябре 2020 года. Среди ее основных задач - развитие туристической отрасли, координация строительства и реконструкции туристических объектов, подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования, развитие инвестиционных программ и национальных проектов.

Правительственная комиссия как координационный орган призвана обеспечивать взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных, научных и других организаций в области туризма, включая вопросы межбюджетных отношений, капитальных вложений в сфере туризма.