Премьер-министр утвердил состав комиссии по развитию туризма

Новости

Бизнес предложил отказаться от массовой установки "умных счетчиков" 07:31
Выявлен новый странный симптом коронавируса 07:23
Назван срок максимальной заразности людей с коронавирусом 07:13
США признали неэффективность системы обороны перед гиперзвуковым оружием 06:51
Twitter отчитался о спаде чистой прибыли и росте пользователей за квартал 06:30
В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом 06:19
Прокурор Франции рассказал о вещах, найденных у напавшего на церковь в Ницце 06:17
Эпидемиолог рассказала, когда начнется стабилизация ситуации с COVID-19 05:34
Трамп встретился с ликвидировавшими аль-Багдади спецназовцами 05:09
Spotify назвал запуск в России самым успешным в истории сервиса 05:04
Гражданка Бразилии стала одной из жертв нападения в церкви Ниццы 04:46
Назван основной источник распространения коронавируса 04:06
В Роспотребнадзоре напомнили о влиянии погоды на заболеваемость COVID-19 03:45
Вильфанд: Аномальное тепло задержится в России еще на неделю 03:25
Прокурор озвучил новые подробности трагедии в соборе в Ницце 02:16
Захарова назвала чушью заявления о "российском вмешательстве" в выборы в США 02:13
Почтовая служба США обработала и доставила рекордные 122 млн бюллетеней 01:51
В ЕС назвали нежелательными перемещения между странами сообщества 01:27
Число жертв тропического шторма "Зета" в США возросло до шести 01:16
С прилавков магазинов Walmart в США убрали оружие 01:03
Трещина в российском модуле МКС могла появиться от удара снаружи 01:02
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый ноябрь 00:25
В Подмосковье в лесу найден ребенок-отшельник 29.10.2020
Россия заняла второе место в мире по производству сервисных роботов 29.10.2020
Милорад Додик: Республика Сербская ожидает российскую вакцину от COVID-19 29.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
30.10.2020 07:00
Рубрика: Власть

Премьер-министр утвердил состав комиссии по развитию туризма

Текст: Евгений Гайва
В состав правительственной комиссии по развитию туризма вошли министры, их заместители, депутаты и руководители регионов, а также представители общественных организаций. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всего в комиссии 129 человек. Председателем назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заместителями - помощник президента Игорь Левитин и глава Ростуризма Зарина Догузова.

Какие нововведения ждут россиян в ноябре

Среди участников комиссии - замглавы Минприроды Елена Панова, замминистра транспорта Александр Нерадько, замглавы Минстроя Дмитрий Волков, замминистра культуры Ольга Ярилова. От общественных организаций в состав комиссии вошли директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, президент Российского союза предприятий туриндустрии Андрей Игнатьев, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин, представитель Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Шпилько. Также в составе комиссии руководители всех регионов.

Правительственная комиссия была преобразована из координационного совета по развитию туризма в сентябре 2020 года. Среди ее основных задач - развитие туристической отрасли, координация строительства и реконструкции туристических объектов, подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования, развитие инвестиционных программ и национальных проектов.

Правительственная комиссия как координационный орган призвана обеспечивать взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных, научных и других организаций в области туризма, включая вопросы межбюджетных отношений, капитальных вложений в сфере туризма.

Власть Работа власти Власть Работа власти Госуправление Экономика Туризм Правительство Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Путин на форуме "Россия зовет!". Главное
Выявлен новый странный симптом коронавируса
Бизнес предложил отказаться от массовой установки "умных счетчиков"
Назван срок максимальной заразности людей с коронавирусом
Вильфанд: Аномальное тепло задержится в России еще на неделю
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Верховный суд защитил права должников на единственное жилье