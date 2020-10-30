Пробирная палата будет собирать пошлины за оборот драгоценностей

Федеральная пробирная палата будет собирать государственные пошлины за производство и оборот драгоценных металлов и камней официально. Де-факто она занималась этим и раньше, но в прошлом году получила статус федеральной службы. Из-за нового статуса потребовалось внести поправки в законодательство, пояснили "РГ" в минфине. Закон с соответствующими изменениями в Налоговый кодекс вступит в силу 15 ноября 2020 года.

Государственные пошлины платят производители за процедуры опробования и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, а также за проведение анализа материалов, содержащих драгоценные металлы.

Эта традиция сохраняется со времен Петра I, рассказал "Российской газете" генеральный директор ассоциации "Гильдия ювелиров России" Эдуард Уткин.

"Абсолютно все ювелирные изделия, произведенные в России, проходят пробирный контроль. Если на кольце или браслете стоит 585-я проба, это означает, что содержание золота составляет 58,5 процента, и это подтверждено пробой", - объясняет он.

Не во всех странах есть такие процедуры. Например, они действуют в Швейцарии и Великобритании, но не приняты в США, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и во многих европейских странах.

В России отмена опробования и клеймения могла бы привести к ухудшению качества изделий - уменьшению процентного содержания золота в них, считает Эдуард Уткин.