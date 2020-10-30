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30.10.2020 00:01
Рубрика: Экономика

Пробирная палата будет собирать пошлины за оборот драгоценностей

Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8300)
Федеральная пробирная палата будет собирать государственные пошлины за производство и оборот драгоценных металлов и камней официально. Де-факто она занималась этим и раньше, но в прошлом году получила статус федеральной службы. Из-за нового статуса потребовалось внести поправки в законодательство, пояснили "РГ" в минфине. Закон с соответствующими изменениями в Налоговый кодекс вступит в силу 15 ноября 2020 года.
Традиция опробирования и клеймения ювелирных изделий идет со времен Петра I. Фото: Виктор Васенин/ РГ Традиция опробирования и клеймения ювелирных изделий идет со времен Петра I. Фото: Виктор Васенин/ РГ
Традиция опробирования и клеймения ювелирных изделий идет со времен Петра I. Фото: Виктор Васенин/ РГ

Государственные пошлины платят производители за процедуры опробования и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, а также за проведение анализа материалов, содержащих драгоценные металлы.

Фото: iStock
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Эта традиция сохраняется со времен Петра I, рассказал "Российской газете" генеральный директор ассоциации "Гильдия ювелиров России" Эдуард Уткин.

"Абсолютно все ювелирные изделия, произведенные в России, проходят пробирный контроль. Если на кольце или браслете стоит 585-я проба, это означает, что содержание золота составляет 58,5 процента, и это подтверждено пробой", - объясняет он.

Не во всех странах есть такие процедуры. Например, они действуют в Швейцарии и Великобритании, но не приняты в США, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и во многих европейских странах.

В России отмена опробования и клеймения могла бы привести к ухудшению качества изделий - уменьшению процентного содержания золота в них, считает Эдуард Уткин.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин Налоговое законодательство Вступают в силу в ноябре 2020 года

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