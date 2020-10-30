Пробирная палата будет собирать пошлины за оборот драгоценностей

Государственные пошлины платят производители за процедуры опробования и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, а также за проведение анализа материалов, содержащих драгоценные металлы.
Эта традиция сохраняется со времен Петра I, рассказал "Российской газете" генеральный директор ассоциации "Гильдия ювелиров России" Эдуард Уткин.
"Абсолютно все ювелирные изделия, произведенные в России, проходят пробирный контроль. Если на кольце или браслете стоит 585-я проба, это означает, что содержание золота составляет 58,5 процента, и это подтверждено пробой", - объясняет он.
Не во всех странах есть такие процедуры. Например, они действуют в Швейцарии и Великобритании, но не приняты в США, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и во многих европейских странах.
В России отмена опробования и клеймения могла бы привести к ухудшению качества изделий - уменьшению процентного содержания золота в них, считает Эдуард Уткин.