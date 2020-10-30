Программу льготной ипотеки продлили до июля 2021 года

Правительство продлило программу льготной ипотеки по ставке 6,5 процента до 1 июля 2021 года. Изначально она была рассчитана до 1 ноября и "хорошо себя зарекомендовала", подчеркнул на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. "Многие семьи воспользовались этой программой. Помогла она поддержать и строительную отрасль", - добавил глава правительства.

Перед правительством стоит задача по обеспечению к 2030 году улучшения жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и строительству 120 миллионов квадратных метров жилья. "В течение 10 лет - с 2020 по 2030 год - мы должны построить более 1 миллиарда квадратных метров жилья, то есть каждый пятый квадратный метр жилья в стране должен быть новым. Конечно, реализация этой задачи возможна только лишь с системной работой по развитию ипотеки", - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Согласно Указу президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" к 2024 году средняя ставка по ипотеке должна быть ниже 8 процентов. Показателя благодаря программе льготной ипотеки удалось достичь досрочно: уже сейчас средняя ипотечная ставка по стране составляет 7,5 процента.

По оценкам правительства, на программу льготной ипотеки приходится более 90 процентов всех кредитов на новостройки. За время реализации программы выдано более 230 тысяч кредитов на 670 миллиардов рублей. Сентябрь оказался рекордным месяцем для программы льготной ипотеки - выдано около 60 тысяч кредитов. "Суммарно население поверило и принесло личных сбережений в виде первоначального взноса более 100 миллиардов рублей", - подчеркнул Марат Хуснуллин.

А в целом в сентябре, по предварительным данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), было выдано 170 тысяч ипотечных кредитов. По сравнению с сентябрем 2019 года выдачи выросли на 65 процентов. Среди 30 регионов, лидирующих по количеству новых ипотечных кредитов, наибольший рост выдач в годовом выражении (сентябрь 2020 года против сентября 2019 года) был в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (плюс 92 процента), Москве (плюс 82 процента), Красноярском крае, Пермском крае, Чувашии (во всех плюс 80 процентов). Наименьший рост - в Санкт-Петербурге (плюс 52 процента), Новосибирской области (плюс 51 процента), Омской и Оренбургской областях (плюс 50 процентов) и Удмуртской Республике (плюс 48 процентов).

В третьем квартале 2020 года было выдано 455 тысяч ипотечных кредитов, что на 52 процента превышает показатель того же периода 2019 года. За январь - сентябрь 2020 года банки выдали чуть более 1 миллиона кредитов, что на 27 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Средняя ипотечная ставка в целом по стране составляет сегодня 7,5 процента годовых

"Исторический рекорд по количеству выданных ипотечных кредитов был установлен во многом благодаря низким процентным ставкам, а также программе льготной ипотеки, которая должна была завершиться до 1 ноября, о ее продлении на тот момент еще не было известно. Заемщики старались поскорее закрыть сделки, чтобы получить кредит на новостройку под 6,5 процента годовых", - отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

В программе льготной ипотеки заинтересованы и банки. Так, Банк ДОМ.РФ увеличил объемы выдачи льготной ипотеки на новостройки - на данный момент оформлено свыше 6 тысяч кредитов на сумму 18,7 миллиарда рублей. На льготную ипотеку на новостройки приходится около 30 процентов выдач ипотеки. Больше всего кредитов выдано в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Пензенской и Омской областях. Средняя сумма выданной ипотеки составляет 3,1 миллиона рублей.

600 тысяч семей согласно прогнозам правительства смогут улучшить свои жилищные условия благодаря продлению программы льготной ипотеки до 1 июля 2021 года

"Доступность ипотеки - важная социальная задача, которую мы решаем совместно с правительством и нашими партнерами. Мы постоянно развиваем ипотеку с господдержкой, интегрируя ее в совместные программы с застройщиками и региональными правительствами. Это позволяет еще больше снизить процентную ставку, чтобы как можно больше заемщиков могли ей воспользоваться", - рассказал директор Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ Игорь Ларин.

Продление программы льготной ипотеки поддержали и в ВТБ. Начиная с апреля банк выдал по программе почти 40 тысяч кредитов на сумму более 116 миллиардов рублей. "В этом году именно программа льготной ипотеки стала, возможно, самой эффективной мерой поддержки строительной отрасли. Неудивительно, что предельный лимит по госипотеке был повышен с изначальных 740 до 900 миллиардов еще до окончания изначального срока действия программы. Сейчас планируется увеличить его уже до 2,8 триллиона рублей", - отметили в ВТБ.

По оценкам правительства, продление программы льготной ипотеки позволит до конца года улучшить свои жилищные условия еще около 152 тысячам семей, а экономика страны получит около 300 миллиардов рублей.