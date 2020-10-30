Пушкин, Роулинг и Брэдбери: Школьники назвали своих любимых писателей

Российское движение школьников вместе с компанией-участником рынка электронных книг опросили более двух тысяч учеников том, что они сегодня читают.

Оказалось, что около 20% ребят считают Александра Пушкина одним из самых любимых писателей. Они отмечают его "поэтичный слог", "наполненные сюжеты", "отсутствие воды" и "легкость восприятия смысла". Среди книг школьной программы, которые впечатлили школьников больше всего, на первом месте также оказались произведения Пушкина. Более 22% опрошенных школьников отмечают, что "Капитанская дочка", "Дубровский" и "Евгений Онегин" произвели на них сильное впечатление.

На втором месте среди популярных писателей - британская писательница Джоан Роулинг, за которую отдали свой голос 6% школьников. С небольшим отставанием от нее замыкает тройку лидеров американский писатель Рэй Брэдбери.

Как школьники хотели бы изменить учебную программу по литературе? Что в нее добавить, а что - категорически убрать? 22% российских школьников хотят сократить обязательный "набор" русской классики и дополнить уроки изучением зарубежной литературы. Причем не только классической, но и современной. Более 10% ребят хотели бы видеть в ней книги о приключениях Гарри Поттера. Сразу за сагой о юном волшебнике идут произведения фантаста Рэя Брэдбери и культового писателя Стивена Кинга.

Фаворитом в школьном антирейтинге для "исключения из школьной программы" стала "Война и мир": против нее проголосовали 16,5% респондентов. Среди частых причин нелюбви - "слишком большой объем", "тяжелый слог", "излишнее описание окружающих вещей" и "невозможность правильного восприятия произведения в школьном возрасте".

На втором месте - Николай Гоголь и его "Тарас Бульба" - более 7% респондентов отмечают его излишнюю жестокость.

Сразу после с минимальным разрывом идет "Муму" Тургенева. Многие школьники отметили, что "это произведение заставило плакать" и "негативно повлияло на их психическое состояние".

В ответах ребят также часто упоминается "Обломов", которого российские школьники называют "слишком затянутым и скучным", "Преступление и наказание" - за "слишком взрослую и мрачную" атмосферу.

В целом более 49% российских школьников поделились, что читают каждый или почти каждый день. 33,4% - читают несколько раз в неделю. Постоянно услугами школьной библиотеки пользуются 51,4% учеников, а 22% посещают время от времени.

Важная тенденция: 45% школьников отмечают, что в период пандемии стали читать больше. При этом 37% опрошенных школьников отметили, что чаще читают и слушают электронные и аудиокниги, а 26,5% респондентов используют все доступные форматы для чтения. Правда, на вопрос о том, что нравится им больше - современная или классическая литература, школьники не смогли дать точного ответа: 54% выбрали оба варианта.

Среди любимых жанров они отмечают фантастику и фэнтези (54% респондентов), классическую литературу (40,4%), детективы и триллеры (39%), художественную прозу (33,3%) и любовные романы (32,5%).

Из прочитанного вне школы ребята чаще упоминали "Гарри Поттера", "Мастера и Маргариту", "451 градус по Фаренгейту", "Портрет Дориана Грея" и "Виноваты звезды".

Мнение библиотекарей

Исследование мнения российских школьных библиотекарей также показало, что чаще всего ученики выбирают книги в жанре фэнтези - его указали 38% опрошенных. На втором месте фантастика (25%). Замыкает тройку самых популярных у школьников жанров - детектив (15,5%).

Среди популярных книг, как отмечают библиотекари, после Гарри Поттера идут произведения еще одной британской писательницы - Холли Вебб. Ее книги, как отмечают респонденты, "вообще не задерживаются в библиотеке". Третье место делят между собой сразу несколько писателей - Александр Пушкин, чьи сказки особенно любят дети младшего школьного возраста, и книги писательницы Тамары Крюковой.

Интересно, что "самым читающим возрастом" у школьников библиотекари называют период 9-10 лет (72,6%), немного отстают дети в возрасте 6-8 лет (52,1%) и 16-18 лет (32,9%). А вот ученики 8 классов, по мнению респондентов, читают меньше всего.

78% библиотекарей утверждают, что современная литература у школьников популярнее классической, а 59,6% считают, что школьники чаще выбирают произведения зарубежных авторов.