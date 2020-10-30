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30.10.2020 14:57
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Совбезом РФ теракты в Европе

Текст: Кира Латухина

Вопросы госрезерва, ситуация в Карабахе и трагические события в Европе обсудили участники совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.

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В качестве основного вопроса была рассмотрена тема формирования государственного материального резерва, сообщил информагентствам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Обсуждалась ситуация в Закавказье с акцентом на развитие ситуации в Карабахе", - продолжил представитель Кремля.

Участники подробно обменялись мнениями о трагических событиях в Европе, произошедших накануне, и еще раз решительно осудили терроризм в любых его проявлениях, сообщил Песков.

Также обсуждались вопросы внутрироссийской повестки.

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В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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