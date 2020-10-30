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30.10.2020 18:08
Рубрика: Власть

Более 50 "безмасочников" выявили 30 октября в торговых центрах ЮВАО Москвы

Текст: Ирина Огилько

В ходе рейда 30 октября по торговым центрам юго-востока столицы выявлено более 50 посетителей без масок. Об этом сообщил журналистам главный инспектор ОАТИ Москвы Сергей Грачев.

Фото: Вячеслав Щеглов
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В пятницу специалисты ОАТИ совместно с полицией провели рейд по соблюдению масочного режима посетителями торговых комплексов "Мираж", "Город" и "Миля". "В ходе рейдов были выявлены 55 нарушителей, составлены административные протоколы по ст. 3.18.1 ч. 2 КоАП Москвы", - сказал Сергей Грачев. Эта статья предусматривает штраф в размере 4 тыс. руб.

Напомним, что с 12 мая в столице введен масочный режим. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах следует использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы и перчатки. Такая мера рекомендована санитарными врачами. Она связана с режимом ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, который действует уже полтора месяца. В общественных местах по-прежнему нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Появление в общественном транспорте только в маске или только в перчатках считаться нарушением. Если пассажир не использкет маску или перчатки, то ему грозит штраф в размере 5 тыс. руб. (за нарушение ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП Москвы).

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