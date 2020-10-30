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30.10.2020 09:03
Рубрика: Общество

Ко Дню народного единства парки столицы подготовили онлайн-хороводы

Текст: Ирина Огилько

Подведомственные департаменту культуры Москвы парки подготовили онлайн-квесты, флешмобы и концертные программы ко Дню народного единства. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорпарка.

Фото: iStock
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Так, в Парке Горького пройдут экскурсии и мастер-классы. В праздничный день в 11:00 в социальных сетях парка опубликуют видео, в котором преподаватели "Зеленой школы" покажут, как из глины сделать тарелку с тематическим узором - по кайме выстроится хоровод человечков, держащихся за руки. В 14:00 пройдет онлайн-экскурсия "Парки для народа". А в 17:00 в социальных сетях парка можно будет попробовать себя в искусстве каллиграфии. В Измайловском парке пройдет онлайн-квест на платформе Zoom в 15.00 и в 18.00. Квест будет посвящен традициям разных народов.

В Таганском парке познакомят с историей праздника. В 12:00 здесь опубликуют видео, которое расскажет об освобождении Москвы народным ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Гости социальных страниц парка Сокольники выберут самую народную песню. Парк "Ходынское поле" в Instagram приглашает к участию в интерактивной викторине в сториз парка. Гостям страницы нужно будет верные ответы на вопросы о народах России. Парк "Кузьминки" приглашает принять участие в онлайн-хороводе. Для этого необходимо загрузить свою фотографию в специальный альбом "ВКонтакте" до 12:00 3 ноября. 4 ноября коллаж большого хоровода будет опубликован в аккаунтах парка. В социальных сетях Лианозовского парка можно будет посмотреть концертную праздничную программу в 19:00.

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