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30.10.2020 11:08
Рубрика: Власть

Мэр Тамбова подала в отставку

Текст: Анна Скрипка (Тамбов)

Глава Тамбова Наталия Макаревич заявила о своем желании досрочно сложить полномочия. Как сообщает ТАСС, уйти с поста она намерена со 2 ноября, депутаты Тамбовской городской думы собрались на очередном заседании, чтобы принять решение по этому заявлению.

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После ухода Макаревич исполнять обязанности главы областного центра будет Максим Косенков. Он тоже является экс-мэром Тамбова, а теперь занимает должность первого замглавы. Обязанности градоначальника на него возложат на время конкурса для будущего главы администрации областного центра.

Напомним, что Наталья Макаревич была назначена главой Тамбова в сентябре прошлого года и на этот пост она пришла с должности начальника управления промышленности области. Ее предшественник в кресле мэра - Сергей Чеботарев - тоже занимал этот пост примерно год, а потом досрочно сложил полномочия.

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