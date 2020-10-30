Москва начала подготовку к массовой вакцинации от коронавируса

Уже в ближайший месяц в Москве может начаться массовая вакцинация от коронавируса. Об этом в эфире "России 24" заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, сейчас в городе создается крупная сеть прививочных кабинетов. Она будет задействована при вакцинации от COVID-19. В то же время производители вакцины готовятся к массовому производству "Спутника V".

"Думаю, что вакцина поступит в ближайший месяц, мы начнем ее массовое применение для всех желающих москвичей", - заявила Анастасия Ракова. Сейчас прививаются по желанию люди из группы риска: учителя и врачи.

Одновременно с этим проходят пострегистрационные испытания вакцины. В них примут участие 40 тысяч добровольцев, 20 тысяч из них уже привиты.