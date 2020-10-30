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30.10.2020 13:10

На Нововоронежской АЭС обновили подъездные железнодорожные пути

На Нововоронежской АЭС завершилась модернизация железнодорожных путей общей протяженностью 13,6 км. Рельсы были полностью обновлены, а деревянные шпалы заменены на железобетонные.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

На всех атомных станциях используется железнодорожный транспорт. С его помощью перевозят крупногабаритные грузы, а также материалы и оборудование, необходимое для безопасной и надежной эксплуатации АЭС.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Мы приобрели новый тепловоз и четыре грузовых вагона открытого типа. В следующем году планируем приобрести еще один тепловоз. Таким образом, парк подвижного состава Нововоронежской АЭС будет полностью обновлен, что обеспечит еще более безопасное проведение маневровых работ на подъездных путях", - отметил заместитель директора по общим вопросам Вячеслав Шваров.

Ведется реконструкция локомотивного депо, которую планируют завершить в 2021 году.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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