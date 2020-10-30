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30.10.2020 17:49

НВ АЭС примет участие в создании Системы поддержки эксплуатации АЭС

В рамках программы цифровизации Госкорпорации "Росатом" и Концерна "Росэнергоатом" (входит в Электроэнергетический дивизион Росатома) стартовал проект разработки и внедрения информационной системы поддержки эксплуатации атомных электростанций.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Планируется, что информационная система будет внедрена к концу 2024 года на девяти российских АЭС, а в перспективе может использоваться и на зарубежных атомных станциях российского дизайна.

Система поддержки эксплуатации АЭС будет представлять собой единую информационную платформу, которая объединит процессы оперативной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, инженерной поддержки, управления ресурсами и документацией и будет интегрирована с другими информационными системами "Росэнергоатома", влияющими на производственные процессы эксплуатации АЭС.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Система позволит осуществлять сбор данных о различных объектах, в том числе и для создания цифровых двойников оборудования, а также внедрить цифровую систему контроля производства: обходы с использованием мобильных устройств, контроль прохождения маршрутов обхода и др.

Проект будет реализован в два этапа на девяти российских АЭС. Первый этап, запланированный на 2020-2023 гг., затронет Балаковскую, Белоярскую, Кольскую, Ростовскую и Смоленскую АЭС, а в 2023-2024 гг. - Калининскую, Курскую, Ленинградскую и Нововоронежскую АЭС.

"Этот проект является ключевым элементом программы цифровизации Концерна "Росэнергоатом". Его реализация позволит нам повысить эффективность работы атомных станций и снизить удельные затраты на выработку электроэнергии. В целом внедрение таких масштабных цифровых систем и их интеграция в единый Шаблон эксплуатации помогут нам в перспективе ближайших лет стать глобальным центром компетенций и технического консалтинга для всех компаний, эксплуатирующих АЭС российского дизайна", - подчеркнул генеральный директор Концерна "Росэнергоатом" Андрей Петров.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Данный проект является важной частью нашего Шаблона эксплуатации АЭС - интегрированного комплекса цифровых платформ, инструментов и накопленных фундаментальных знаний отрасли, обеспечивающих оптимальное функционирование процессов на АЭС, начиная с момента проектирования объекта, до его вывода из эксплуатации. Мы планируем внедрять его на всех российских станциях, а также в перспективе предлагать в качестве нового продукта для зарубежных АЭС, возводимых Росатомом по схеме BOO (Build-Own-Operate), а также других сложных промышленных объектов", - прокомментировал заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам "Росэнергоатома" Сергей Мигалин.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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