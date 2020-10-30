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Текст:   Евгения Мамонова 
20:20 29.10.2020
Российская газета - Спецвыпуск № 246(8300)

Купим дом подальше от Москвы

Пандемия изменила предпочтения покупателей жилья на загородном рынке

Вторая волна пандемии коронавируса оживила осенний рынок вторичной загородной недвижимости. Многие из тех, кто минувшей весной удаленно работал на съемной подмосковной даче, сейчас всерьез задумываются о приобретении собственного загородного жилья. Однако вместе с изменением спроса изменились и требования к приобретению загородного жилья.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости www.ria.ru Фото: Алексей Куденко / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости www.ria.ru

Покупатели стали вдумчиво и дотошно подходить к выбору приобретаемой недвижимости, отдавая предпочтение максимально комфортным для круглогодичного проживания объектам. Так, по данным компании "ИНКОМ-Недвижимость", с началом осени предложение в сегменте вторичной загородной недвижимости уменьшилось на 28 процентов, однако до 80 процентов представленных домов - это низколиквидные объекты. Больше всего интереса у покупателей вызывают коттеджи (за год спрос на них вырос на 12 процентов) и таунхаусы (плюс 20 процентов). А вот классические летние дачи, напротив, теряют популярность. За год спрос на них снизился на 15 процентов.

Фото: GettyImages
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По данным АН "ОГРК", сейчас в Московской области на продажу выставлено 43 тысячи частных домов. При этом покупатели довольно активны. Так, в период с января по сентябрь текущего года покупательская активность на "загородке" выросла на 47 процентов. "Спрос на загородные дома и участки в нынешнем году, конечно, вырос, - отмечает руководитель отдела продаж по загородному рынку АН "ОГРК" Валерий Смольков. - Но, по нашим оценкам, предложение продолжает доминировать над спросом".

Цены на вторичную загородную недвижимость за минувший год изменялись пропорционально спросу. Так, коттеджи подорожали почти в два раза. Средняя сумма покупки теперь составляет 20,8 миллиона рублей. Таунхаусы подорожали на 65 процентов, достигнув средней цены покупки в 19,7 миллиона рублей. А вот классические дачи ожидаемо подешевели. В среднем дом для летнего проживания можно приобрести за 1,6 миллиона рублей. Это на 7 процентов дешевле, чем годом ранее.

"За прошедшие восемь месяцев на вторичном загородном рынке было приобретено 432 коттеджа, что на 12 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года, - поясняет руководитель аналитического центра компании "ИНКОМ-Недвижимость" Дмитрий Таганов. - Также на 20 процентов увеличился интерес к таунхаусам: новых владельцев нашли 40 лотов. Востребованность классических дач, напротив, немного снизилась: в условиях самоизоляции люди искали жилье за городом с высоким уровнем комфорта и возможностью работать удаленно. Поэтому за указанный отрезок времени было куплено только 95 дачных домиков, что на 15 процентов меньше, чем в прошлом году. На 7 процентов сократился спрос на участки без подряда: за восемь месяцев удалось реализовать 372 земельных надела".

Почти половина купленных с начала года загородных домов находятся на расстоянии свыше 60 километров от Москвы

По данным компании "ИНКОМ-Недвижимость", в списке наиболее популярных у покупателей направлений значатся Новая Рига (16 процентов сделок), Дмитровское шоссе (8 процентов), а также Минское и Каширское шоссе (по 7 процентов продаж). 19 процентов купленных домов находятся на расстоянии до 30 километров от Москвы, 33 процента - от 31 от 60 километров, 48 процентов - свыше 60 километров.

Из-за удаленки покупателей "загородки" стало особенно интересовать стабильное электричество в поселке и хороший мобильный интернет

Эксперты считают, что совсем скоро лидирующим направлением станет Новорязанское шоссе. Дело в том, что после кризиса 2014 года интересы как девелоперов, так и покупателей стали смещаться с запада на восток, и лидирующую позицию некогда популярной Новой Риги заняло куда более скромное Новорязанское шоссе. Сейчас на нем находится наибольшее число загородных объектов (17 процентов) и заключается максимум сделок (13 процентов). Новая Рига пока держится на пьедестале: у нее второе место по количеству расположенных лотов (11 процентов) и третье - по числу продаж (10 процентов). Новорязанское шоссе возглавляет список самых "густонаселенных" на "загородке" еще с 2014 года.

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По словам экспертов, в целом загородные объекты довольно равномерно распределены по подмосковным шоссе, и на любом направлении можно найти недвижимость почти любого формата. Другой вопрос, что качественное предложение везде находится в большом дефиците, особенно после вызванного пандемией весеннего скачка спроса. "Многие собственники объектов часто переписывают свои предложения, учитывая нынешнюю ситуацию, - поясняет руководитель журнала "Загородное обозрение. Салон загородной недвижимости" Белла Малышева. - Так, например, из-за того что загородные дома активно рассматривают семьи, где взрослые работают удаленно, хозяева указывают, что в поселке стабильное электричество и хороший мобильный интернет, позволяющий провести видеоконференции".

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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В этом году специалисты особенно отмечают тенденцию смещения покупательского спроса в сторону более удаленных от Москвы объектов - в диапазоне от 35 до 75 километров. Это связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, в этом диапазоне у покупателя больше выбора, так как более близкие предложение уже в своем большинстве выбраны. Во-вторых, за 35-м километром недвижимость стоит уже дешевле. Пандемия добавила еще и третий фактор. Многие покупатели стремятся уехать подальше от Москвы как раз из-за коронавируса и поэтому начинают присматриваться к загородной недвижимости только после тридцатого километра. Это подтверждает и статистика. Так, согласно аналитическим данным компании "ИНКОМ-Недвижимость", больше всего домов (46 процентов) в этом году было куплено в диапазоне от 35 до 75 километров от столицы, что на 5 процентов больше, чем три года назад.

"Трендом, появившимся из-за пандемии, можно назвать то, что покупатели стали чаще искать объекты подальше от Москвы, - говорит Белла Малышева. - Раньше большая часть покупателей, наоборот, интересовалась объектами поближе к столице".

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