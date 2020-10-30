Вторая волна пандемии коронавируса оживила осенний рынок вторичной загородной недвижимости. Многие из тех, кто минувшей весной удаленно работал на съемной подмосковной даче, сейчас всерьез задумываются о приобретении собственного загородного жилья. Однако вместе с изменением спроса изменились и требования к приобретению загородного жилья.

Покупатели стали вдумчиво и дотошно подходить к выбору приобретаемой недвижимости, отдавая предпочтение максимально комфортным для круглогодичного проживания объектам. Так, по данным компании "ИНКОМ-Недвижимость", с началом осени предложение в сегменте вторичной загородной недвижимости уменьшилось на 28 процентов, однако до 80 процентов представленных домов - это низколиквидные объекты. Больше всего интереса у покупателей вызывают коттеджи (за год спрос на них вырос на 12 процентов) и таунхаусы (плюс 20 процентов). А вот классические летние дачи, напротив, теряют популярность. За год спрос на них снизился на 15 процентов.

По данным АН "ОГРК", сейчас в Московской области на продажу выставлено 43 тысячи частных домов. При этом покупатели довольно активны. Так, в период с января по сентябрь текущего года покупательская активность на "загородке" выросла на 47 процентов. "Спрос на загородные дома и участки в нынешнем году, конечно, вырос, - отмечает руководитель отдела продаж по загородному рынку АН "ОГРК" Валерий Смольков. - Но, по нашим оценкам, предложение продолжает доминировать над спросом".

Цены на вторичную загородную недвижимость за минувший год изменялись пропорционально спросу. Так, коттеджи подорожали почти в два раза. Средняя сумма покупки теперь составляет 20,8 миллиона рублей. Таунхаусы подорожали на 65 процентов, достигнув средней цены покупки в 19,7 миллиона рублей. А вот классические дачи ожидаемо подешевели. В среднем дом для летнего проживания можно приобрести за 1,6 миллиона рублей. Это на 7 процентов дешевле, чем годом ранее.

"За прошедшие восемь месяцев на вторичном загородном рынке было приобретено 432 коттеджа, что на 12 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года, - поясняет руководитель аналитического центра компании "ИНКОМ-Недвижимость" Дмитрий Таганов. - Также на 20 процентов увеличился интерес к таунхаусам: новых владельцев нашли 40 лотов. Востребованность классических дач, напротив, немного снизилась: в условиях самоизоляции люди искали жилье за городом с высоким уровнем комфорта и возможностью работать удаленно. Поэтому за указанный отрезок времени было куплено только 95 дачных домиков, что на 15 процентов меньше, чем в прошлом году. На 7 процентов сократился спрос на участки без подряда: за восемь месяцев удалось реализовать 372 земельных надела".

Почти половина купленных с начала года загородных домов находятся на расстоянии свыше 60 километров от Москвы

По данным компании "ИНКОМ-Недвижимость", в списке наиболее популярных у покупателей направлений значатся Новая Рига (16 процентов сделок), Дмитровское шоссе (8 процентов), а также Минское и Каширское шоссе (по 7 процентов продаж). 19 процентов купленных домов находятся на расстоянии до 30 километров от Москвы, 33 процента - от 31 от 60 километров, 48 процентов - свыше 60 километров.

Из-за удаленки покупателей "загородки" стало особенно интересовать стабильное электричество в поселке и хороший мобильный интернет

Эксперты считают, что совсем скоро лидирующим направлением станет Новорязанское шоссе. Дело в том, что после кризиса 2014 года интересы как девелоперов, так и покупателей стали смещаться с запада на восток, и лидирующую позицию некогда популярной Новой Риги заняло куда более скромное Новорязанское шоссе. Сейчас на нем находится наибольшее число загородных объектов (17 процентов) и заключается максимум сделок (13 процентов). Новая Рига пока держится на пьедестале: у нее второе место по количеству расположенных лотов (11 процентов) и третье - по числу продаж (10 процентов). Новорязанское шоссе возглавляет список самых "густонаселенных" на "загородке" еще с 2014 года.

92,3 тысячи рублей в месяц в среднем стоит аренда частного дома в Москве в октябре 2020 года

По словам экспертов, в целом загородные объекты довольно равномерно распределены по подмосковным шоссе, и на любом направлении можно найти недвижимость почти любого формата. Другой вопрос, что качественное предложение везде находится в большом дефиците, особенно после вызванного пандемией весеннего скачка спроса. "Многие собственники объектов часто переписывают свои предложения, учитывая нынешнюю ситуацию, - поясняет руководитель журнала "Загородное обозрение. Салон загородной недвижимости" Белла Малышева. - Так, например, из-за того что загородные дома активно рассматривают семьи, где взрослые работают удаленно, хозяева указывают, что в поселке стабильное электричество и хороший мобильный интернет, позволяющий провести видеоконференции".

В этом году специалисты особенно отмечают тенденцию смещения покупательского спроса в сторону более удаленных от Москвы объектов - в диапазоне от 35 до 75 километров. Это связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, в этом диапазоне у покупателя больше выбора, так как более близкие предложение уже в своем большинстве выбраны. Во-вторых, за 35-м километром недвижимость стоит уже дешевле. Пандемия добавила еще и третий фактор. Многие покупатели стремятся уехать подальше от Москвы как раз из-за коронавируса и поэтому начинают присматриваться к загородной недвижимости только после тридцатого километра. Это подтверждает и статистика. Так, согласно аналитическим данным компании "ИНКОМ-Недвижимость", больше всего домов (46 процентов) в этом году было куплено в диапазоне от 35 до 75 километров от столицы, что на 5 процентов больше, чем три года назад.

"Трендом, появившимся из-за пандемии, можно назвать то, что покупатели стали чаще искать объекты подальше от Москвы, - говорит Белла Малышева. - Раньше большая часть покупателей, наоборот, интересовалась объектами поближе к столице".