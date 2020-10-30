В течение последних 10 дней в Москве, тотально перешедшей на удаленку, - сплошные пробки в часы пик. Вечером заторы достигают 8, а иногда и 9 баллов по шкале "Яндекс.Пробки". Как отмечают в пресс-службе департамента транспорта, основных причин две - погода и ремонт дорог.

Одно из самых пробочных мест сейчас находится на юге МКАД, между Бесединским, Каширским и Варшавским шоссе. Здесь ведется строительство новых дорожных объектов. По данным "Яндекс.Навигатора", перед пересечением с Дорожной улицей идут работы на 10-м участке шоссе, связывающего Солнцево с Бутовом и Варшавским шоссе. На ТТК, как уже писала "РГ", - серьезные затруднения на юго-западном участке, где ведется ремонт деформационных швов Андреевского моста. Место и так загруженное, а с учетом ограничений - "хронически" красное.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Бабкин

Из радиальных магистралей, пожалуй, одна из самых проблемных - Волоколамское шоссе. Здесь недалеко от МКАД реконструируют участок до Ленинградки с развязкой на улице Стратонавтов. На время работ сохраняется выделенка и действует ограничение 60 км/ч. Тяжело из-за ограничений и на проспекте Мира. В районе платформы Северянин строят эстакады и съезды с будущего участка Северо-Восточной хорды, который призван соединить Открытое шоссе и Ярославское.

Впрочем, 8-9 баллов в Москве - не только из-за ремонта и реконструкции дорог. Как отмечают в дептрансе, нестабильная погода вынуждает людей отказываться от велосипедов и все больше времени проводить за рулем. Из-за ситуации с коронавирусом, считают в ряде каршеринговых компаний города, люди все чаще отдают предпочтение индивидуальным поездкам. Статистика департамента подтверждает рост шерингового трафика на 1 процент (более тысячи поездок в абсолютных цифрах). В частности, 43,7 процента поездок было совершено на автомобилях "Яндекс.Драйв", 37,3 - доля "Делимобиля", 15,6 - Belka.car, 2,8% - YouDrive, 0,4% - Lifcar, 0,2% - Rentmee. Также в дождливые дни на 3 тыс. растет количество сессий на платных парковках, поездок на такси становится на 5 тыс. больше. При этом велопрокат во время ухудшения погоды демонстрирует снижение популярности на 57 процентов, а это минус 8 тысяч поездок.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни небо над Москвой будет ясным, а, значит, "Яндекс.Карты", сменят красный цвет на желтоватый. Небольшие дожди возможны только в воскресенье и в понедельник, 2 ноября.