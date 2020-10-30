Ракова: 20 тысяч участников исследования вакцины от COVID получили первую прививку

Еще 10 тысячам человек уже ввели оба компонента вакцины от коронавируса. Все добровольцы чувствуют себя хорошо. Кроме того, в рамках гражданского оборота прививку от COVID сделали 2,5 тысячи человек из группы риска - врачи и учителя.

- Да, сегодня продолжается клиническое исследование вакцины от коронавируса, участниками которого должны стать 40 тысяч человек, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Первым компонентом препарата уже привили 20 тысяч человек, еще 10 тысяч горожан уже получили оба компонента. За участниками мы наблюдаем в динамике. Все они чувствуют себя хорошо.

В рамках гражданского оборота сейчас прививаются специалисты из группы риска - в первую очередь врачи и учителя. "Сегодня мы делаем прививку от коронавирусной инфекции специалистам из группы риска - это учителя, врачи. Всего из них уже прошли вакцинацию около 2,5 тысяч человек", - отметила заммэра.

Напомним, в Москве проходит пострегистрационное клиническое исследование вакцины против COVID-19. Его проведение поможет получить постоянное регистрационное удостоверение и расширить круг возможных получателей вакцины, в том числе охватить возрастную группу 60+. Исследование длится 180 дней. Вакцина уже успешно прошла две стадии клинических исследований и показала свою безопасность. Кроме того, в рамках гражданского оборота идет добровольная вакцинация специалистов из группы риска - врачей и учителей.