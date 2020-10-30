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30.10.2020 21:01
Рубрика: Происшествия

Роспотребнадзор опечатал две нелегальные кальянные в Москве

Текст: Любовь Проценко

Роспотребнадзор опечатал две кальянные в Москве, которые работали в нарушение указа мэра столицы. Об этом журналистам сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев. Он рассказал:

Фото: iStock
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- Сотрудники территориального отдела совместно с представителями управы района Щукино обследовали кальянную "Мята Lounge", расположенную в нежилых помещениях жилого комплекса ЖК "Алые Паруса" по адресу: г. Москва, ул.Авиационная, д. 77, корп. 2. Они установили нарушения требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Кальянная "Мята Lounge" функционирует в нарушение Указа Мэра Москвы № 68 "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности", установившего запрет на курение кальянов в общественных местах", - сказал Шамиль Мустафаев.

Закрыто по его словам и помещение кальянной на улице Мусоргского:

Сотрудники Роспотребнадзора провели так же осмотр помещений кальянной по адресу: ул. Мусоргского, д. 1 б. Установили, что индивидуальный предприниматель организовал работу кальянной в нарушение указа Мэра Москвы. Кроме того, в кальянной не проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения среди населения города Москвы новой коронавирусной инфекции", - отметил специалист.

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