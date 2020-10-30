С ноября изменится расписание пригородных электричек в столичном регионе

В ноябре изменится расписание пригородных поездов Курского, Рижского, Горьковского направлений, МЦД-2 и других. По данным пресс-службы Московской железной дороги, изменения связаны с развитием инфраструктуры.

Так, на Курском и Рижском направлениях для модернизации путей под проект Московских диаметров будут устанавливать новую арочную конструкцию на новом Каланчевском путепроводе. Поэтому участок Каланчевская - Курская будет закрыт для движения всех поездов с 13:00 до 15:00. Кроме того, 1 - 9 ноября с 22:40 до 03:20 на участке Москва-Курская - Каланчевская - Москва-Рижская будут проводиться путевые работы, на период которых движение организуют по одной дороге в обе стороны.

На Горьковском направлении МЖД изменится расписание пригородных электричек по воскресеньям 1, 8, 15, 22 и 29 ноября. Это связано со строительством путепровода и второго пути Реутово - Балашиха. На время работ с 06:00 до 17:00 из расписания выведены пригородные поезда, курсирующих между Москвой и Балашихой, а также несколько электричек на участке Москва - Железнодорожная. У некоторых электропоездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Компания-перевозчик АО "Центральная ППК" организует работу компенсационных автобусов на участке Балашиха - Реутово с промежуточными остановками "Платформа Горенки" (г. Балашиха, Объездное шоссе), "Платформа Стройка" (г. Реутов, проспект Мира). Из Балашихи автобусы будут отправляться от остановки "Станция Балашиха" (г. Балашиха, ул. Советская), а из Реутова - от остановки "Станция Реутово" (г. Реутов, ул. Дзержинского).