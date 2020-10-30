С ноября изменится расписание пригородных электричек в столичном регионе

Новости

Власти Москвы не наблюдают ажиотажного спроса на продукты 12:38
Apple запустила единую подписку на сервисы. Цена в России 12:34
Москалькова: Государство уважительно относится к жертвам политических репрессий 12:32
В Латвии учителя взбунтовались против дистанционного обучения 12:24
В Москве мошенники не вернули кредит на 7 миллионов рублей 12:11
В День народного единства все парковки на улицах столицы будут бесплатными 11:49
Twitter промаркировал репортаж RT как вводящий в заблуждение 11:46
В Канаде полиция застрелила мужчину с ножом 11:44
Российские гимнасты не выступят на чемпионате Европы в Турции 11:23
Ракова: 20 тысяч участников исследования вакцины от COVID получили первую прививку 11:12
В Москве зарегистрировано 5268 новых случаев COVID-19 11:12
В МИД РФ исключили взаимосвязь между COVID-19 и биотерроризмом 11:09
Трудоустраивать осужденных будут до их освобождения 11:08
Мэр Тамбова подала в отставку 11:08
Ректоры предложили меры по развитию высшего образования в пандемию 10:55
Глава UFC считает, что Нурмагомедов вернется в октагон 10:48
Во Франции задержали возможного сообщника террориста из Ниццы 10:43
МИД: РФ предупреждала Францию об угрозе террористов-выходцев с Кавказа 10:39
Украина восстанавливает советские комплексы ПВО 10:24
В Волгограде умирающего ветерана попытались перевести в психбольницу 10:18
Дегтярев рассказал о том, как перенес прививку от коронавируса 10:07
Крупный уральский вуз перешел на дистанционное обучение до февраля 09:36
Зеленский потребовал уволить всех судей Конституционного суда Украины 09:27
Столичные парки приглашают на "Ночь искусств" 09:24
В Псковской области обнаружены останки 188 жертв геноцида 09:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
30.10.2020 11:50
Рубрика: Экономика

С ноября изменится расписание пригородных электричек в столичном регионе

Текст: Ирина Огилько

В ноябре изменится расписание пригородных поездов Курского, Рижского, Горьковского направлений, МЦД-2 и других. По данным пресс-службы Московской железной дороги, изменения связаны с развитием инфраструктуры.

Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости
РЖД ввели скидки 50% на верхние полки в купе

Так, на Курском и Рижском направлениях для модернизации путей под проект Московских диаметров будут устанавливать новую арочную конструкцию на новом Каланчевском путепроводе. Поэтому участок Каланчевская - Курская будет закрыт для движения всех поездов с 13:00 до 15:00. Кроме того, 1 - 9 ноября с 22:40 до 03:20 на участке Москва-Курская - Каланчевская - Москва-Рижская будут проводиться путевые работы, на период которых движение организуют по одной дороге в обе стороны.

На Горьковском направлении МЖД изменится расписание пригородных электричек по воскресеньям 1, 8, 15, 22 и 29 ноября. Это связано со строительством путепровода и второго пути Реутово - Балашиха. На время работ с 06:00 до 17:00 из расписания выведены пригородные поезда, курсирующих между Москвой и Балашихой, а также несколько электричек на участке Москва - Железнодорожная. У некоторых электропоездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Компания-перевозчик АО "Центральная ППК" организует работу компенсационных автобусов на участке Балашиха - Реутово с промежуточными остановками "Платформа Горенки" (г. Балашиха, Объездное шоссе), "Платформа Стройка" (г. Реутов, проспект Мира). Из Балашихи автобусы будут отправляться от остановки "Станция Балашиха" (г. Балашиха, ул. Советская), а из Реутова - от остановки "Станция Реутово" (г. Реутов, ул. Дзержинского).

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин на форуме "Россия зовет!". Главное
МИД: РФ предупреждала Францию об угрозе террористов-выходцев с Кавказа
Экс-министр юстиции Украины заявила, что страна "трещит по швам"
Бизнес предложил отказаться от массовой установки "умных счетчиков"
Назван срок максимальной заразности людей с коронавирусом
В Кадастровой палате рассказали, что нельзя построить на даче
Пять главных отличий хорошей АЗС от плохой