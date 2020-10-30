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Рубрика: Происшествия

СК начал проверку после обнаружения ребенка-отшельника в лесу

Текст: Сергей Бабкин

В Подмосковье Следственный комитет разберется в странной истории с мальчиком-отшельником, который поселился в лесу.

Прокуратура взяла на контроль расследование гибели ребенка на квадроцикле

Как уже писала "РГ", 7-летний мальчик вместе с отцом живет в ветхой хижине из досок и пластика в лесу под Балашихой. Как уточняется в сообщении пресс-службы регионального ГСУ СК, на ребенка, выходящего из леса на детскую площадку, обратили внимание жители города. Мальчик рассказал, что его мама умерла, и теперь они с папой живут отшельниками.

Выяснилось, что ни у ребенка, ни у его отца нет документов. Соответственно мальчик не ходит в школу и не прикреплен к поликлинике. По этим фактам следственный отдел Балашихи начал проверку. Будут установлены причины, по которым семья оказалась в лесу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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