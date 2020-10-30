Столичные парки приглашают на "Ночь искусств"

Парки, подведомственные столичному департаменту культуры, подготовили специальную программу к ежегодной акции "Ночь искусств". В этом году она пройдет с 3 на 4 ноября в онлайн-формате.

В парках, по словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, пройдут онлайн-лекции, экскурсии, мастер-классы. Посмотреть их можно будет в день акции на страницах парков в соцсетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram. Например, парк "Сокольники" устроит онлайн-выставку и покажет, каким его видели художники в 19 веке. Музей-усадьба "Люблино" приглашает желающих познакомиться с историей рождественского вертепа через представление кукольного театра. Парк "Фили" предлагает задуматься о подготовке к Новому году и смастерить елочные игрушки.

Музейно-парковый комплекс "Северное Тушино" порадует "Шоу трех роялей Bel Suono". Зрители увидят выступление пианистов - выпускников Московской государственной консерватории.