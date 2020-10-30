У москвички в магазине украли 600 тысяч рублей

В полицию поступило заявление о краже от 44-летней жительницы столицы, сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО Москвы. Женщина сообщила, что она пришла на работу в один из магазинов на Зубовском бульваре и оставила в подсобном помещении сумку, в которой находилась крупная сумма денежных средств. Через некоторое время она обнаружила, что деньги из сумки пропали. Материальный ущерб составил 600 тысяч рублей.

Сотрудники полиции на Суворовской улице задержали подозреваемого - 44-летнего приезжего мужчину. Установлено, что злоумышленник через служебный вход зашел в подсобное помещение и, воспользовался тем, что никого из сотрудников магазина не было, похитил деньги.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.