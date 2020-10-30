В Белгороде появится новый скейт-парк

Новый скейт-парк откроется в Белгороде в середине ноября. Его строительство началось в сентябре и идет под наблюдением и руководством опытных роллеров. Габариты площадки - 25 на 95 метров.

- Это одна из самых современных площадок, где использовано качественное и удобное оборудование и материалы, которые позволяют кататься как профессионалам скейтбординга, так и начинающим, - отметил начальник управления капитального строительства Александр Бондаренко. - Когда мы планировали и проектировали площадку, приглашались и велосипедисты BMX, и скейтеры, и катающиеся на роликах. Было учтено их мнение, пожелания в качестве технических характеристик.

На площадке будут установлены элементы памп-трека, а также стрит-зона, air-зона и четырехметровый квотерпайп. Роллеры - как начинающие, так и уже опытные - с нетерпением ждут окончания работ и говорят о том, что на этой площадке уж точно усовершенствуют свои навыки в разных видах спорта.

На строительство скейтпарка было выделено 10 миллионов рублей: 9 миллионов из регионального бюджета и 1 миллион - из городского.