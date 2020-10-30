В центре Москвы задержали подозреваемого в угоне каршерингового авто

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что в полицию поступило заявление от представителя компании. Мужчина сообщил, что в Лефортовском переулке неизвестный неправомерно завладел автомобилем стоимостью около 1 миллиона рублей, принадлежащим каршеринговой организации.

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району на Новой Басманной улице задержали подозреваемого - 23-летнего приезжего из ближнего зарубежья. Выяснилось, что злоумышленник, воспользовавшись мобильным приложением с чужим аккаунтом, открыл автомобиль и запустил двигатель. Выехав с парковки, он совершил незаконную поездку до Плетешковского переулка, где попал в ДТП, и с места происшествия скрылся. Со слов задержанного, аккаунт он приобрел в интернете.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.