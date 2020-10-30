В Калужской области около 2 кг наркотиков пытались сбыть через интернет

Около 2 кг синтетических наркотиков пытались сбыть через интернет в Калужской области. Наркоторговец был задержан сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России во взаимодействии с коллегами из Калужской области в деревне Воробьи Жуковского района.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские обнаружили у задержанного неизвестное вещество. По результатам экспертизы изъятое признано синтетическим наркотическим средством альфа-PVP общей массой около 2 килограммов, что составляет более 20 тысяч разовых доз.

Злоумышленник пояснил, что намеревался сбыть оптовую партию наркотиков бесконтактным способом с использованием сети Интернет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.