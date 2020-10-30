В Москве мошенники не вернули кредит на 7 миллионов рублей

В пресс-службе УВД по СЗАО Москвы сообщили, что полицию обратился сотрудник одного из банков. По его словам, неизвестные в течение семи месяцев, воспользовавшись кредитными денежными средствами, не произвели ни одной оплаты для погашения задолженности. Сумма ущерба составила более 7 миллионов рублей.

Подозреваемых вычислили сотрудники ОУР УВД по Северо-Западному административному округу Москвы совместно с оперативниками ГУ МВД России по Москве.

А в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Екатеринбурге и Свердловской области задержали подозреваемых. Ими оказались 29-летний и 45-летний мужчины, проживающие в Екатеринбурге.

Выяснилось, что злоумышленники при помощи мобильного приложения произвели манипуляцию со сменой активных счетов и неоднократно оплачивали топливо на АЗС-станциях. При этом, расширив себе линию овердрафт, они не произвели ни одного платежа в счет погашения долга. Приобретенное топливо они перепродавали.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению возможных соучастников противоправной деятельности.