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30.10.2020 12:11
Рубрика: Происшествия

В Москве мошенники не вернули кредит на 7 миллионов рублей

Текст: Михаил Фалалеев
В пресс-службе УВД по СЗАО Москвы сообщили, что полицию обратился сотрудник одного из банков. По его словам, неизвестные в течение семи месяцев, воспользовавшись кредитными денежными средствами, не произвели ни одной оплаты для погашения задолженности. Сумма ущерба составила более 7 миллионов рублей.
Фото: Sputnik/РИА Новости Фото: Sputnik/РИА Новости
Фото: Sputnik/РИА Новости

Подозреваемых вычислили сотрудники ОУР УВД по Северо-Западному административному округу Москвы совместно с оперативниками ГУ МВД России по Москве.

Фото: iStock
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А в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Екатеринбурге и Свердловской области задержали подозреваемых. Ими оказались 29-летний и 45-летний мужчины, проживающие в Екатеринбурге.

Выяснилось, что злоумышленники при помощи мобильного приложения произвели манипуляцию со сменой активных счетов и неоднократно оплачивали топливо на АЗС-станциях. При этом, расширив себе линию овердрафт, они не произвели ни одного платежа в счет погашения долга. Приобретенное топливо они перепродавали.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению возможных соучастников противоправной деятельности.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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