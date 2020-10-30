В Москве пройдут онлайн-вебинары по основам волонтерства

1500 добровольцев примут участие в новой обучающей программе "Мосволонтера". Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы. Из них будут сформированы пять групп тимлидеров и десять групп волонтеров.

Регистрация в группы тимлидов закроется 1 ноября, волонтеры смогут подать заявку до 29 ноября. Онлайн-вебинары будут проходить по 5 декабря.

"Обучающая программа разделена на две части. По 7 ноября пройдет серия онлайн-вебинаров для тимлидеров. Занятия будут посвящены созданию и развитию волонтерских объединений. Для участников каждой из пяти групп организаторы подготовили четыре дистанционных семинара в неделю длительностью по 3,5 часа, - сообщает "Мосволонтер". - Второй блок обучающего цикла предназначен для волонтеров, которые хотят участвовать в организации и проведении городских мероприятий".

В результате серии вебинаров волонтеры узнают, в каких организациях и проектах они могут принимать участие, научатся выстраивать отношения с различными типами людей. Волонтеры и тимлидеры после прохождения программы и выполнения домашних заданий получат сертификаты, а самые активные будут награждены памятными призами.

По словам председателя Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой, за шесть с половиной лет ресурсный центр "Мосволонтер" обучил свыше 30 тысяч человек принципам и технологиям организации волонтерской деятельности, подготовки координаторов, формирования лидерского актива.