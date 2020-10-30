В Москве зарегистрировано 5268 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 5268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1274 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 339 человек.

Среди вновь выявленных случаев 9,2% - дети, 46,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% - от 46 до 65, еще 9,4% - от 66 до 79, 3,7% - старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями. А также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.