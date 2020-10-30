В Подмосковье грабитель на пешеходном переходе отобрал у женщины сумку

Нападение на пешеходном переходе произошло в подмосковном Ногинске средь бела дня.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленник напал на местную жительницу, переходившую дорогу на улице Текстилей, выхватил сумку с личными вещами и скрылся. Впоследствии с банковской карты потерпевшей нападавшим были переведены денежные средства на другой счет. Общая сумма материального ущерба составила 58 тысяч рублей.

Полицейские МУ МВД России "Ногинское" изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в районе места совершения преступления, а также установили, кому были переведены деньги с похищенной банковской карты. Вскоре они задержали грабителя - ранее неоднократно судимого 28-летнего местного жителя.

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж". В отношении фигуранта избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.