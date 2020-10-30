В Подмосковье школьница умерла от отравления наркотиками

В Московской области найдена погибшей 17-летняя школьница. Эксперты полагают, что смерть наступила от отравления наркотиками.

Как сообщает ГСУ СК региона, накануне девушка ушла из дома и не вернулась. В пятницу ее тело нашли в тамбуре подъезда дома в деревне Путилково, входящей в городской округ Красногорск. Следов насилия криминалисты не обнаружили, судя по всем внешним признакам, произошло смертельное отравление наркотиками

Следователи начали проверку. Назначена экспертиза для уточнения причин трагедии. Из подъезда изъяты предметы и вещества, имеющие значение для следствия.