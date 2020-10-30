В столичном парке Кусково создадут самое большое эко-граффити

Самое большое граффити в а экологическую тему будет создано во время проведения фестиваля Kuskovo Green Fest.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе организаторы фестиваля - департамент природопользования и охраны окружающей среды - праздник экологии пройдет 1 ноября, с 12.00, на территории ЭПЦ "Экошкола Кусково". "Создавать граффити будут профессиональные художники, но каждый желающий сможет присоединиться", - рассказали в пресс-службе департамента.

Как ожидается, в результате совместного творчества будет создано самое большое в городе граффити на экологическую тему. Краски, кисти, валики и трафареты предоставят организаторы.