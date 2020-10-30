В Воронежской области могут расширить соцподдержку семей с детьми

Новости

Дальневосточная ипотека может стать доступной для россиян до 40 лет 15:30
В Калужской области около 2 кг наркотиков пытались сбыть через интернет 15:27
Матвиенко выразила соболезнования в связи с терактами во Франции 15:16
Модель Анастасия Решетова станет ведущей телешоу 15:14
Росгвардейцы Кузбасса спасли ребенка во время пожара 15:11
Минздрав: Медорганизации полностью обеспечены антикоагулянтом "Клексан" 15:07
Медведев поручил ЕР изменить закон о выплатах на детей до трех лет 15:04
"Подчиниться или сломаться": вышел новый трейлер "Короны" 15:00
Путин обсудил с Совбезом РФ теракты в Европе 14:57
Министр здравоохранения вышел из самоизоляции из-за COVID-19 14:56
Собянин против "мелочной опеки" над регионами для достижения национальных целей 14:37
Минтранс предложил просубсидировать "кометы" на Черном море 14:35
В системе ЖКХ зафиксировано 1122 аварии за месяц 14:35
Литвинова рассказала о состоянии заболевшей COVID-19 Земфиры 14:22
Курганских школьников перевели на дистанционное обучение 14:20
Медведев призвал бороться с завышением цен на лекарства от коронавируса 14:09
Названы самые популярные пересадочные станции МЦД в столице 14:05
Зрителям запретили критиковать фильм про черных Питера Пэна и Алису 13:48
За границей растет спрос на московский шоколад 13:38
Лукашенко предупредил о возможном применении радикальных мер 13:34
Разовый проезд в метро и в автобусах Петербурга подорожает на 5 рублей 13:33
РПЦ закроет часть монастырей для профилактики коронавируса 13:33
Кремль осудил попытки замаскировать экстремизм религией 13:20
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза 13:19
В Челябинске ребенка травмировало упавшее дерево 13:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
30.10.2020 14:55

В Воронежской области могут расширить соцподдержку семей с детьми

Закупка медикаментов, строительство школ, обновление интернатов для инвалидов и пожилых людей - приоритеты социальной политики расставили депутаты облдумы накануне нулевого чтения бюджета на 2021-2023 годы. Парламентарии провели серию встреч с руководителями профильных органов власти, чтобы выработать общее мнение об объемах и направлениях финансирования. Такие совещания планируют проводить ежеквартально.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

- Наша основная задача - устойчивый рост благосостояния и благополучия граждан. Поэтому мы должны обеспечить эффективное распределение средств по всем социально-значимым направлениям. В рамках рабочих консультаций депутаты обсуждают особенности формирования и расходования средств, возможности дополнительного финансирования. Обязательно будут учтены наказы избирателей. Это сделает бюджет региона по-настоящему народным, - отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Фото: Воронежская областная Дума
Воронежская облдума наладила связь с гражданами по "удаленке"

Темой первой встречи стало здравоохранение. В 2021 году на его развитие планируется направить более 22 миллиардов рублей, 19 из которых - средства регионального бюджета. Значительные средства вложат в закупку медикаментов и реализацию нацпроектов. Требуется увеличить вложения в постройку хирургических корпусов для пациентов с заболеваниями крови.

На встрече с руководством департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области было заявлено, что в 2021 году в строй введут три школы в Новоусманском районе и одну в Семилукском, закончат реконструкцию Хреновской школы №1 в Бобровском районе. К началу 2022-го завершится строительство СОШ в Борисоглебске. Уже готова проектно-сметная документация на две крупные школы в Воронеже и две - в Аннинском и Новохоперском районах.

Остро стоит вопрос о дефиците средств на модернизацию мастерских в колледжах и техникумах региона. По предварительным подсчетам, чтобы решить проблему в течение нескольких лет, необходимо около 200 миллионов рублей в год. Федеральных грантов для этого недостаточно.

На реализацию полномочий департамента культуры в 2021 год направят 1,8 миллиарда рублей. При этом чиновники надеются на увеличение финансирования, чтобы обеспечить премьеры в театрах и обновление экспозиций в музеях. В областную адресную инвестпрограмму на ближайшие годы планируется включить реконструкцию театра оперы и балета, капремонт концертного зала, строительство объектов на Петровской набережной. До конца текущего года в Воронежской области введут в строй ДК в Каширском, Нижнем Кисляе и Листопадовке.

Фото: Воронежская областная Дума
В Воронежской области открыли отделение Фонда защиты детей

В ходе общения с руководством департамента труда Воронежской области депутаты обсудили модернизацию службы занятости. Сегодня в регионе зарегистрировано около 50 тысяч безработных, в банке вакансий - 22,5 тысячи предложений. Уровень регистрируемой безработицы - 4,2 процента. При этом число граждан, снятых с учета, растет, и к концу года ситуация на рынке труда должна улучшиться.

На развитие системы соцзащиты предварительно одобрено выделение 12,2 миллиарда рублей. Предстоит улучшить материально-техническую базу и расширить штат специалистов в системе долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Ряд учреждений соцзащиты нуждается в капремонте, есть планы по строительству новых объектов.

Особое внимание парламентарии уделили теме обеспечения жильем многодетных семей, а также расширения соцподдержки семей с детьми в целом. В частности, речь идет о повышении возрастной планки для матерей, которые могут претендовать на выплату в 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка. Сейчас она положена женщинам не старше 28 лет.

По словам Владимира Нетесова, в подобном формате депутаты областной думы в ближайшее время встретятся с руководителями органов, отвечающих за экономику региона.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область ЦФО Воронежская область Воронеж Воронежская областная дума

Главное сегодня

В Кремле отметили повсеместную нехватку врачей
МИД: РФ предупреждала Францию об угрозе террористов-выходцев с Кавказа
Медведев призвал бороться с завышением цен на лекарства от коронавируса
Собянин против "мелочной опеки" над регионами для достижения национальных целей
Экс-министр юстиции Украины заявила, что страна "трещит по швам"