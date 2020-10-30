В Воронежской области могут расширить соцподдержку семей с детьми

Закупка медикаментов, строительство школ, обновление интернатов для инвалидов и пожилых людей - приоритеты социальной политики расставили депутаты облдумы накануне нулевого чтения бюджета на 2021-2023 годы. Парламентарии провели серию встреч с руководителями профильных органов власти, чтобы выработать общее мнение об объемах и направлениях финансирования. Такие совещания планируют проводить ежеквартально.

- Наша основная задача - устойчивый рост благосостояния и благополучия граждан. Поэтому мы должны обеспечить эффективное распределение средств по всем социально-значимым направлениям. В рамках рабочих консультаций депутаты обсуждают особенности формирования и расходования средств, возможности дополнительного финансирования. Обязательно будут учтены наказы избирателей. Это сделает бюджет региона по-настоящему народным, - отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Темой первой встречи стало здравоохранение. В 2021 году на его развитие планируется направить более 22 миллиардов рублей, 19 из которых - средства регионального бюджета. Значительные средства вложат в закупку медикаментов и реализацию нацпроектов. Требуется увеличить вложения в постройку хирургических корпусов для пациентов с заболеваниями крови.

На встрече с руководством департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области было заявлено, что в 2021 году в строй введут три школы в Новоусманском районе и одну в Семилукском, закончат реконструкцию Хреновской школы №1 в Бобровском районе. К началу 2022-го завершится строительство СОШ в Борисоглебске. Уже готова проектно-сметная документация на две крупные школы в Воронеже и две - в Аннинском и Новохоперском районах.

Остро стоит вопрос о дефиците средств на модернизацию мастерских в колледжах и техникумах региона. По предварительным подсчетам, чтобы решить проблему в течение нескольких лет, необходимо около 200 миллионов рублей в год. Федеральных грантов для этого недостаточно.

На реализацию полномочий департамента культуры в 2021 год направят 1,8 миллиарда рублей. При этом чиновники надеются на увеличение финансирования, чтобы обеспечить премьеры в театрах и обновление экспозиций в музеях. В областную адресную инвестпрограмму на ближайшие годы планируется включить реконструкцию театра оперы и балета, капремонт концертного зала, строительство объектов на Петровской набережной. До конца текущего года в Воронежской области введут в строй ДК в Каширском, Нижнем Кисляе и Листопадовке.

В ходе общения с руководством департамента труда Воронежской области депутаты обсудили модернизацию службы занятости. Сегодня в регионе зарегистрировано около 50 тысяч безработных, в банке вакансий - 22,5 тысячи предложений. Уровень регистрируемой безработицы - 4,2 процента. При этом число граждан, снятых с учета, растет, и к концу года ситуация на рынке труда должна улучшиться.

На развитие системы соцзащиты предварительно одобрено выделение 12,2 миллиарда рублей. Предстоит улучшить материально-техническую базу и расширить штат специалистов в системе долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Ряд учреждений соцзащиты нуждается в капремонте, есть планы по строительству новых объектов.

Особое внимание парламентарии уделили теме обеспечения жильем многодетных семей, а также расширения соцподдержки семей с детьми в целом. В частности, речь идет о повышении возрастной планки для матерей, которые могут претендовать на выплату в 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка. Сейчас она положена женщинам не старше 28 лет.

По словам Владимира Нетесова, в подобном формате депутаты областной думы в ближайшее время встретятся с руководителями органов, отвечающих за экономику региона.