За границей растет спрос на московский шоколад

Экспорт московских кондитерских изделий за первые 8 месяцев 2020 года составил 98,36 млн долларов США, что на 11% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении экспорт увеличился на 8% и составил 41,73 тысячи тонн. Такую статистику привел заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Московские сладости востребованы по всему миру: в общей сложности их импортируют в 59 стран, - сказал Ефимов. В лидерах Беларусь, которая за 8 месяцев 2020 года закупила этой продукции на 25,64 млн долларов США, что на 82,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года. По отдельным группам товаров, например, шоколадные конфеты, Беларусь показала особенный импортный рост: этой продукции за отчетный период она закупила на 1,87 млн долларов США, что в 4 раза больше, чем годом ранее.

Растет спрос и в США, эта страна приобрела шоколадных конфет на 1,52 млн долларов, а это на 27,1% больше, чем за 8 месяцев 2019 года.

Основными же покупателями шоколадной продукции являются Беларусь, Казахстан, Монголия, Азербайджан, Германия и США.

По объемам экспорта шоколада, с показателем почти в 720 млн долларов США, Россия в целом занимает 11 место из 107 в мире. Перед нами Германия, Бельгия, Италия и другие страны.