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30.10.2020 10:07
Рубрика: Власть

Дегтярев рассказал о том, как перенес прививку от коронавируса

Текст: Артем Красиков

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о последствиях вакцины от коронавирусной инфекции. Врио губернатора стал одни из добровольцев на испытаниях лекарства "Спутник V".

Дегтярев испытал на себе вакцину от коронавируса

"Температуры после прививки не наблюдалось, только появилось ощущение тяжести, которое прошло на следующий день. Количество антител в организме весьма высокое", - сообщает KP.RU.

Политик отметил, что всегда носит медицинскую маску и пользуется антисептиком.

"Это дисциплина. Я везде хожу в маске. Мы не жмем руки. Показываем личным примером", - сказа Михаил Дегтярев.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пандемия коронавируса COVID-19

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